به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد صبح جمعه در سفر یک روزه به استان زنجان کشور را از اولویت های مهم این وزارتخانه در سال آینده عنوان کرد و گفت: سطح گلخانه‌های کشور را باید به ۱۰۰ هزار هکتار برسد.

وی با تاکید بر لزوم توسعه سرمایه گذاری در بخش فضاهای گلخانه ای، ادامه داد: حال حاضر سطح گلخانه‌های کشور ۲۵ هزار هکتار است که ۷۵ هزار هکتار دیگر در کشور باید به آن اضافه‌شود.

ساداتی نژاد با بیان اینکه توسعه فضاهای گلخانه ای باید مورد توجه جدی فعالان این حوزه باشد، ادامه داد: آب به عنوان یک چالش جدی و جاری در کل کشور است لذا باید به سمت پروژه های کم آب بر در کشت و یا براساس فناوری و حوزه صنعتی سازی بتوانیم آب را با بهره وری بالا استفاده کنیم.

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به ابلاغ ۹۰ درصدی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه در خودکفایی محصولات، افزود: یکی از مهم ترین الویت ما این است که در محصولات اساسی به خود کفایی برسیم.

ساداتی نژاد افزود: سبزی و صیفی را به دلیل آب بر بودن در گلخانه ها کشت کنیم تا علاوه بر افزایش بهره‌وری در حوزه صادرات نیز فعال‌تر شویم.

وزیرکشاورزی بااشاره به اقدام خوب تاسیس گلخانه در زنجان، گفت: در اعتبارات بودجه ۱۴۰۲ توسعه گلخانه‌های کشور در مقیاس صنعتی را در برنامه‌های خود داریم و این فعالیت ها شدت خواهد گرفت باتوجه به اهمیت امنیت غذایی، ما به دنبال امنیت غذایی پایدار در کشور هستیم.