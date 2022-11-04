به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله مصطفی محامی نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان در پی شهادت امام جماعت مسجد «مولای متقیان» زاهدان پیام تسلیت صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

این انقلاب‏‎ ‎‏باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزیهاست.‏‎ ‎‏بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما از‏‎ ‎‏مرگ نمی ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.

امام خمینی (رحمه الله علیه)

انقلاب اسلامی در ادامه و همانند نهضت عاشورا به برکت خون شهیدان قوام و دوام یافته است. خون شهدای عزیز ما مایه بیداری و جوشش ملت ایران و سند روشنی بر مظلومیت این نظام و انقلاب است.

شمشیر زهرآگین دشمنان قسم خورده نظام اسلامی و صاحبان تفکر تکفیر که با التهاب آفرینی‌ها و موج‌سواری‌های داخلی، تیز گشته بود امروز بر فرق شهید محراب حضرت حجت الاسلام و المسلمین شهرکی فرود آمد و همه ما را عزادار کرد.

بِأَیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ...

به کدامین گناه جان این طلبه مظلوم و جوان ما را ستاندند؟ به گناه برپاداشتن نماز؟! یا به گناه وقف عمر و زندگی خویش برای تربیت اسلامی فرزندان جامعه؟! یا به گناه سال‌ها خون دل خوردن برای ساخت مسجد مولای متقیان (علیه السلام)؟!

استکبار جهانی و قاتلان اجاره‌ای آنها بدانند که این خون‌های سندی است بر حقانیت و مظلومیت انقلاب اسلامی و رذالت دشمنان تا فریبکاری بوق های رسانه‌ای دشمنان بر ملا شود و مردم به عمق خباثت آنها پی ببرند.

مردم عزیز سیستان و بلوچستان باید با مشاهده توطئه‌های پیچیده دشمن برای ایجاد تفرقه و شکاف میان جامعه مسلمان، ضمن حفظ وحدت و همبستگی، هرچه فریاد دارند سر دشمنان نظام اسلامی و در رأس آنها آمریکای جنایتکار بکشند و تحت تاثیر التهاب‌آفرینی‌های کاذب قرار نگیرند و مسئولان امر با بررسی و رصد دقیق، عاملان و آمران این واقعه تروریستی را شناسایی کرده و به سزای اعمال خویش برسانند.

اینجانب ضمن محکومیت اقدام تروریستی در به شهادت رساندن امام جماعت مسجد مولای متقیان (علیه السلام)، شهادت پاره تن میهن اسلامی و روحانی جهادی و فداکار شهید حجت‌الاسلام و المسلمین سجاد شهرکی را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، همچنین خانواده عزیز و داغدار ایشان، جامعه روحانیت و مردم شهیدپرور سیستان و بلوچستان، تسلیت عرض می‌نمایم و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجز جزیل و برای شهید عزیز غفران الهی و علو درجات را از خداوند متعال مسألت می‌کنم. بِمنه و کرمه