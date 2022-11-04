به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای ضمن عرض تسلیت شهادت حجت‌الاسلام سجاد شهرکی امام جماعت مسجد مولای متقیان (ع) شهر زاهدان، بر لزوم حفظ اتحاد بین مردم استان تاکید کرد.

در این اطلاعیه آمده؛ دشمنان این روزها بار دیگر وحدت بی‌مثال حاکم میان مردم متدین سیستان و بلوچستان را نشانه رفته‌اند و در این شرایط هوشیاری مردم می‌تواند دسیسه‌های بدخواهان را خنثی کند.

این اطلاعیه با تاکید بر شناسایی و مجازات هرچه سریعتر عامل یا عوامل این جنایت بی‌رحمانه می‌افزاید: قطعاً ایجاد تفرقه بین برادران و خواهران مسلمان سیستان و بلوچستان آرزوی دیرینه دشمنان قسم خورده این دیار و استکبار جهانی است که به برکت خون شهدا هیچگاه محقق نخواهد شد.

مردم غیور و مرزدار سیستان و بلوچستان همچون همیشه در راهپیمایی روز ۱۳ آبان بار دیگر وحدت خود را به نمایش خواهند گذاشت و به مزدوران و ایادی وابسته به استکبار و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اجازه هیچگونه شرارت، ناامنی و التهاب آفرینی را نخواهند داد.