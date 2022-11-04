پاکسازی منطقه از اسرائیل و آمریکا تنها راه پیروزی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی در مراسم راهپیمایی روز مبارزه با استکبار جهانی و گرامیداشت دانش‌آموز در جمع مردم اصفهان و میدان امام خمینی (ره) اظهار داشت: باید به دنیا گفت که ملت ایران دیکتاتور نیست و این توده مردم با آزادی تمام نمایندگان مجلس، شورای شهر و قانون‌گذاران خود را انتخاب می‌کنند و همه چیز در آرا مردم نهفته است.

وی با بیان اینکه انسان برای آمریکا و صهیونیست ارزشی ندارد، گفت: دیکتاتور کسی است که از جنگ جهانی به بعد ۳۷۷ هزار حمله هوایی انجام داده و در ویتنام ۳ میلیون نفر را با بمباران قتل عام کرده و با اشغال عراق و افغانستان صدها هزاران نفر را به شهادت رسانده است.

رای مردم حذف اسرائیل و آمریکا در منطقه است

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: مردم ایران با انقلاب عظیم رای خود را دادند و مقابل دشمن ایستادگی کردند و رای آنها، مرگ بر انگلیس و آمریکاست.

وی خاطر نشان کرد: بنده در ۱۳ آبان سال‌های گذشته اعلام کردم اگر کسی بتواند جنایتکارتر و خونریز تر از آمریکا معرفی کند به او جایزه می‌دهم در حالی که همه دنیا می‌دانند و شهادت می‌دهند که چه کشورهایی مورد حمله نظامی آمریکا و ظلم آن به مردم مظلوم شده است.

نقدی با اشاره به کودتا و اختلاف فکری دشمن در گروه‌های حزبی خود تصریح کرد: آنها بر سر این موضوعات بسیاری از یاران خود را به قتل رساندند و حتی به یاد داریم که در گروه‌های ضاله مورد حمایت آنها، جسد صمدیه لباف و شریف واقفی را شکافتند.

شعبده بازی رسانهای جنایت آمریکا را وارونه نشان می‌دهد

وی افزود: داعشی‌ها امروز طفل معصوم را درحرم شاهچراغ به شهادت رساند و مورد حمایت آمریکا قرار دارند و در جواب مقامت طلبه مظلوم او را شکنجه و با تیغ جواب دادند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: چه کسی دروغ های دشمن را برای حمایت از مردم ایران باور می‌کند در حالی که سالانه بیش از ۴ هزار نفر در زندان‌های آمریکا کشته می‌شوند و عیار انسان دوستی خود را اینگونه نشان می‌دهند.

وی با اشاره به جنایت‌ها و کشتارهای بزرگ آمریکا و صهیونیست گفت: متاسفانه با شعبده بازی رسانه‌ای این اقدامات را وارونه نشان می‌دهند و جای صاحب حق و معاند را عوض می‌کنند. البته این اشتباه ماست که اجازه دادیم فضای مجازی تحت مدیریت آمریکا اینجا حاکم و باید اصلاح شود.

ضرورت بسته شدن سفارت انگلیس در ایران

نقدی با انتقاد از حضور سفارت انگلیس در کشورمان تاکید کرد: انگلیسی که ادعای دفاع از حقوق زنان ایرانی را می‌کنند و از طرف دیگر برای داعشی و وهابی‌ها که مخالف مدرسه رفتن زنان هستند، چراغ سبز نشان می‌دهد، باید سفارتش در کشور بسته شود.

وی ادامه داد: هر زمان که به دنبال پیشرفت بودیم آمریکا به دنبال کار شکنی و شهادت نخبگان ما مانند شهید بهشتی و مطهری و ممانعت از رشد اقتصادی ما شد و تنها راه ملت ایران برای پیروزی پاکسازی صهیونیست از این منطقه است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: امروز دهه هشتادی‌ها باید راه نیمه تمام دهه‌های گذشته و حاج قاسم سلیمانی را ادامه دهند و افتخار آفرینی گذشتگان را با اعمال خود تکمیل کنند.

وی ادامه داد: اکنون این ملت غیور در این صحنه و راهپیمایی حاضر شده است تا بگوید که سرباز رهبر است و به انتخاب چنین رهبر پاک و فرزانه‌ای افتخار می‌کند و گوش به فرمان او برای محو اسرائیل در منطقه است.