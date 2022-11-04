۱۳آبان نماد شکست پذیری آمریکا و استکبار در مقابل ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر جمعه در جمع راهپیمایان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ارومیه اظهار کرد: تحولات ۱۳ آبان ماه نقطه عطف انقلاب اسلامی و موتور محرکه مبارزه با طاغوت و استکبار جهانی است، ۱۳ آبان ماه نقطه عطف تاریخی انقلاب اسلامی که از بدو پیدایش در تاریخ پرافتخار ملت مومن و انقلابی ایران به عنوان نقطه عطفی در حرکت ماندگار ایران اسلامی بوده، است و خواهد بود.

وی همچنین از ۱۳ آبان ماه و حضور حماسی امروز مردم ارومیه و سایر استانهای کشور را نماد شکست پذیری آمریکا در مقابل ملت رشید ایران، نوجوانان، جوانان، زنان و دختران این مرز و بوم دانست و افزود: امروز روز شکست هینمه پوشالی و توخالی آمریکا است.

عزیزی با بیان اینکه ۱۳ آبان ماه روز باور قدرت اسلام و جوانان متکی به ارزشهای دینی و انقلابی است، گفت: در این راستا از ۱۳ آبان ماه یوم الله نام برده می شود چرا که نقطه عطف تاریخی در انقلاب اسلامی بوده، هست و خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما در ۱۳ آبان سال ۵۷ و همین حضور حماسی مردم در راهپیمایی امروز توسط جوانان عزیز، غیرتمند، شجاع و انقلابی ثابت کرده ایم آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، عنوان کرد: ۱۳ آبان ماه سند شجاعت، غیرت دینی و انقلابی ملت ایران است و سند رسوایی آمریکا و استکبار جهانی به شمار می رود.

همه جا را برای دشمنان ناامن می کنیم

پیام ملت ایران با این حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان روشن است، گفت: به آمریکا، ایادی آن در منطقه و عوامل داخل کشور اعلام می‌کنیم در صورت خدشه به آرامش و امنیت ملت ایران، همه جا را برای شما ناامن و ناآرام می‌کنیم.

عزیزی افزود: این پیام مردم آذربایجان غربی است اگر کانون‌های قدرت یعنی ملت ما، نیروهای مسلح، نفوذ معنوی منطقه‌ای ای، جوانان، نوجوانان، زنان و دختران ما مورد خدشه قرار بگیرند، اگر به امنیت ما خدشه وارد کنید، همه جا را برای شما ناامن خواهیم کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آمریکا و فتنه گران داخلی بدانند که اگر به امنیت ما خدشه وارد کنید، اگر به آرامش مردم ما خدشه وارد کتید، آرامش تان را برهم می‌زنیم.

عزیزی ادامه داد: اگر به ایادی خود در داخل و نظام‌های وابسته و جاهلی دل خوش کرده‌اید، مطمئن باشید همین جوانان ۱۳ آبان و همین زنان و دختران شجاع، به سراغتان می‌آیند.

دشمن شناسی، جریان شناسی و باطل شناسی ویژگی بازر مردم ایران

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مردم ما در اوج صبوری و بصیرت تحولات را رصد می‌کنند که باید به این مردم افتخار کنیم چون بزرگترین ویژگی آنها، دشمن شناسی، جریان شناسی و حق و باطل شناسی است.

وی تاکید کرد: گروهک‌های ملحد و پناه گرفته پشت آمریکا رو سیاه تر از آن هستند که بتوانند با شعارهای فریب کارانه، خدشه‌ای به اتحاد، انسجام، وحدت و یکپارچگی ملت وارد کنند زیرا یاد داریم که این گروهک‌ها، پنج هزار و ۴۰۰ همسر و مادر را در این استان عزادار کردند ولی الان شعار حمایت از زنان می‌دهند.

عزیزی با اشاره به برخی طرح‌های استکبار جهانی و ایادی آن در منطقه به ویژه طرح مرزهای خونین و ایجاد فشار، تهدید، تحریم علیه ملت بزرگ ایران افزود: با اینها می‌خواهید با مردم ایران رودررو شوید؟ اگر تهدیدات شما کارساز بود، در این عمر پربرکت انقلاب اسلامی از بدو پیروزی تا به امروز، بر مردم و کشور ما اثر می‌گذاشت.

وی با یادآوری آغاز جنگ با مردم ایران تنها پنج روز بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی توسط این گروهک‌ها اضافه کرد: شما همان‌هایی هستید که غائله خلق بلوچ، عرب و ترکمن را ایجاد کردید البته راه به جایی نبردید.

دشمنان نباید از صبر انقلابی مردم ما سواستفاده کنند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دشمنان نباید از صبر انقلابی مردم ما سوء استفاده کنند، گفت: بترسید از آن زمانی که کاسه صبر مردم لبریز شود.

عزیزی با اشاره به تلاش دشمن در روزهای ابتدایی انقلاب برای برپایی کودتای نوژه و همچنین زمین گیر شدن آنها در صحرای طبس و در آخر آغاز جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی یادآور شد: این همه اقدامات خشن، براندازانه، توطئه و جنایت را به یاد داریم.

وی با بیان اینکه امروز می‌خواهید ما را با قطعنامه جهانی و شورای امنیت تهدید کنید، اینها که دست نشانده خود شما هستند، تاکید کرد: بدانید که با ملتی شجاع و انقلابی طرف هستید که روی اصول خود ایستاده است.

عزیزی با اشاره به اینکه حضور ملت بزرگوار ایران در راهپیمایی امروز پیام روشنی به آمریکا و عمال آن داده است، ادامه داد: آمریکا جرات هیچ اقدامی علیه ایران اسلامی را ندارد.

مردم امروز با حضور حماسی ثابت کردند پای ارزشهای انقلابی ایستاده اند

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با قدردانی از حضور پرشور مردم ارومیه گفت: شما با این حضور حماسی ثابت کردید که هنوز رهروان شهیدان باکری، امینی و فهمیده ها و پای ارزش‌های انقلاب اسلامی ایستاده و ذره‌ای عقب نشینی نخواهید کرد.

نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: آمریکایی‌ها ببینند، امروز در ارومیه مردان و زنان شجاع این مرز و بوم و این جغرافیا، با روحیه حماسی وارد صحنه شدند و یک صدا، شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر فتنه گر و مرگ بر منافق سر دادند.

عزیزی گفت: ما صلابت، ایستادگی، غیرت و شجاعت و نهراسیدن را از فرهنگ عاشورایی و مکتب نبی مکرم اسلام، ائمه معصومین (ع) آموخته ایم و در مکتب امام حسین (ع) پرورش یافته‌ایم.

وی با اشاره به اینکه ما با آغوش باز شهادت را می پذیریم، افزود: ما از مرگ نمی‌هراسیم، یک حرکت کوردلانه در حرم حضرت احمد بن موسی انجام دادید، نتیجه آن حضور پرشور امروز مردم در صحنه است.