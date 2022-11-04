خروش انقلابی مردم آذربایجان غربی علیه استکبار جهانی/همه آمده اند

خبرگزاری مهر- گروه استانها: امروز در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی مردم همیشه در صحنه در تمام شهرهای آذربایجان غربی با حضور حماسی خود در راهپیمایی، میثاق مجدد خود را با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و شهدا و بیعت دوباره خود را با مقام معظم رهبری اعلام کردند.

مردم شهرهای مختلف استان در این راهپیمایی باشکوه خود انزجار خود را از جنایات استکبار جهانی و توطئه افکنی آمریکا علیه ملت ایران را اعلام کردند.

حضور باشکوه و پرتعداد دانش آموزان در این راهپیمایی نقطه عطف مراسم بودند و این نوجوانان با حضور دشمن شکن خود نشان دادند پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند و تبلیغات استکبار جهانی ذره‌ای در اراده و نظر آن‌ها در مورد انقلاب اسلامی تردید ایجاد نمی‌کند.

همچنین در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی نیز حضور مردم به ویژه نوجوانان و جوانان، حتی کودکان با پرچم مقدس سه رنگ جمهوری اسلامی، برافراشته کردن تمثال مبارک مقام معظم رهبری، در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، مرگ بر فتنه گر و نظایر آن و سردادن شعارهای خودجوش در بیزاری از اغتشاشگران و استکبار جهانی از مهمترین جلوه های راهپیمایی امروز ۱۳ آبان بود.

در این راهپیمایی علاوه بر حضور چشمگیر دانش آموزان و دانشجویان، مردم استان نیز حضوری گسترده داشتند و مسئولان در شهرستانهای مختلف استان هم پیشاپیش راهپیمایان همصدا با سایر شرکت کنندگان فریاد «مرگ بر آمریکا» و» مرگ بر اسرائیل» سر دادند.

پیر، جوان، مرد و زن در سیزدهم آبان ماه در کنار یکدیگر آمده تا نشان دهند تفاوتی میان نسل های مختلف نیست و همواره در سایه هدایت رهبری برای ایران تلاش می کنند.

مردم ولایت مدار ارومیه و آذربایجان غربی بار دیگر نشان دادند که خط آنان از خط دشمنان و منافقان جداست و عهده دیرینه خود را همچنان عهدی پایدار میدادند آن هم با رهبری که هدایت گر و حامی مظلومان جهان است.

امام جمعه اهل سنت ارومیه در حاشیه این راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همه اقشار اعم از هر دین و مذهبی باید بداند هدف استکبار جهانی ایجاد ناامنی در کشور است مثل سوریه و عراق، و برای تحقق توطئه شوم خود با ریختن خون انسان‌های بی گناه مخصوصاً جوانان و نوجوانان در حرم شاهچراغ چهره واقعی اش را نشان داد.

ماموستا مامد کلشی نژاد با بیان اینکه جنایات روی داده توسط استکبار برخلاف منشورات دینی و قوانینی است که اسلام در جنگ رعایت می‌کند، گفت: خون‌های ریخته شده توسط استکبار پرده از چهره واقعی او برداشت و امروز حضور حماسی مردم بیانگر بصریت و دشمن شناسی مردم است.

وی با بیان اینکه ۱۳ آبان امسال متفاوت تر از ۴۰ سال قبل است، گفت: امروز ظلم و ستم استکبار در کشورهای مختلف از عراق گرفته تا سوریه و افغانستان لخ همه نشان می‌دهد دستس به خون انسان‌های بی‌گناه آلوده است و نه تنها مردم ایران بلکه تمامی آزادیخواهان جهان انزجار خود را از استکبار نشان دادند.

راهپیمایی امروز از میدان ولایت فقیه در مسیر خیابان شهید منتظری، میدان دفاع مقدس، بلوار رسالت تا مصلای امام خمینی ارومیه برگزار شد.