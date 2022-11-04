اختصاص ۵۶۰ میلیارد به اسدآباد/اتمام پروژه های نیمه تمام در اولویت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد عصر پنجشنبه در سفر به شهرستان اسدآباد ضمن حضور در جلسه بررسی مسائل و مشکلات این شهرستان با محوریت مصوبات سفر رئیس جمهور به استان، گفت: هدف از سفر به شهرستان اسدآباد، این است که با همراهی نماینده محترم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و مدیران استانی و شهرستانی، مصوبات سفر رئیس جمهور به استان با ریز جزئیات و پروژه‌ها، مرور و تبیین شود.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از مجموعه خود برای جذب اعتبارات سفر رئیس جمهور به استان، را پیگیری و جذب کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به استان، حدود ۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان اسدآباد در نظر گرفته شده است، افزود: مسئولان استانی و شهرستانی با تعامل بیشتر با نماینده محترم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی، می‌توانند اعتبارات در نظر گرفته شده در سفر رئیس جمهور به استان را هرچه زودتر جذب کنند.

قاسمی فرزاد با تصریح بر اینکه اصل و محوریت در مصوبات سفر رئیس جمهور به استان، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بوده است، ادامه داد: طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف شهرستان اسدآباد به سرعت پیگیری می‌شود.

وی افزود: در پایان این جلسه از زحمات و خدمات ارزنده سه کشاورز نمونه کشوری به خاطر تحقق امنیت غذایی و پایدارسازی منابع تولید، با اهدای لوح توسط استاندار همدان قدر دانی و تجلیل شد.

