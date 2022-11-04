دسیسه های آمریکا نمی تواند در اراده ملت خللی ایجاد کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طالبی در جمع خبرنگاران و در جریان راهپیمایی ۱۳ آبان، خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان نشان داد که دسیسه هایی که آمریکا با امپراتوری رسانه ای خود راه انداخته، نمی تواند در اراده مردم ایران اسلامی ، خللی ایجاد کند.

وی با اشاره به تفاوت راهپیمایی امسال با سال های قبل، تصریح کرد: امسال، استکبار جهانی با تمام توان و قدرت به میدان آمد تا به زعم باطل خود به نظام جمهوری اسلامی، ضربه ای مهلک وارد کند.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: مردم انقلابی و ولایتمدار در ۱۳ آبان ۱۴۰۱ با انسجام کامل، حضور به موقع و با زمان شناسی دقیق به صورت گسترده در این راهپیمایی شرکت کردند.

طالبی متذکر شد: مردم با حضور پرشور خود در راهپیمایی به استکبار جهانی به ویژه آمریکا و صهیونیسم اثبات کردند که همواره مدافع آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب هستند.