ابزار امروز دشمن دروغ و اهانت است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی پیش از ظهر جمعه در سخنرانی پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در حرم مطهر رضوی، با اشاره به وعده خدا برای کسانی که دعوتش را می‌پذیرند، اظهار کرد: ملت ایران، ملتی است که اسلام را انتخاب کرد و دعوت خدا و رسول را لبیک گفت.

وی ادامه داد: در روز ۱۳ آبان، دانش‌آموزانی به صحنه آمدند و این فریاد را لبیک گفتند اما این دانش‌آموزان را به خاک و خون کشیدند که چرا خواستید انتخاب شما اسلام باشد و کشور شما مستقل باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: تمام قدرت‌های اروپایی، آمریکا و شوروی آن زمان، همه کشورها هرچه در توانشان بود به کار گرفتند تا مانع شروع حرکت اسلامی بشوند، همه آنان گفتند «شاه باید بماند»، مردم ایران گفتند «شاه باید برود»، شاه رفت و نظام اسلامی مستقر شد.

اتکا به خشونت برای از بین بردن انقلاب اسلامی

وی با بیان این‌که از فردای پیروزی انقلاب اسلامی تمام تلاش خودشان را به کار گرفتند تا این حرکت در نطفه خفه شود و نظام اسلامی پا نگیرد، تصریح کرد: از همان روزهای اول انقلاب، حرکت‌های تجزیه‌طلبانه، ترورها، حرکت‌های خشونت‌آمیز شروع شد، دو سال تمام فعالیت خود را به کار گرفتند تا نهال انقلاب اسلامی پا نگیرد، ۱۷ هزار نفر از مردم کوچه و بازار تا مسؤولان عالی رتبه کشور را به شهادت رساندند اما دیدند هرچه آنان بر دشمنی خود می‌افزایند، این ملت استوارتر می‌شود.

جلیلی به تحمیل جنگ هشت ساله از سوی عراق به نظامی اسلامی اشاره کرد و گفت: رزمندگانی که در جبهه‌ها حضور داشتند این را به خوبی می‌دیدیدند از سلاح‌هایی که طرف مقابل داشت، از فلان سلاح فرانسوی، هواپیمای متعلق به آمریکا، توپ‌های اتریشی و شوروی و سلاح شیمیایی که آلمان داده بود، همه دنیا در پشتیباتی از صدام حاضر بودند اما چرا موفق نبودند؟

شکست «فشار حداکثری» آمریکا بر ایران

وی با اشاره به فشار همه جانبه استکبار جهانی برای از پا انداختن انقلاب اسلامی، بیان کرد: دشمن دید این ملت با سخت‌ترین عملیات نظامی که جنگ باشد و آن هم با طولانی‌ترین مدت از پا درنمی‌آید، فشار اقتصادی را شروع کرد، تحریم‌های اولیه و ثانویه تا جایی که دانش‌آموزان و نسل جوان ما نیز شاهدند که آمریکا در سال ۹۷ رسمأ اعلام کرد «فشار حداکثری»، اعمال کرده است، هرچه از دستش برمی‌آمد انجام داد، نه تنها آمریکا این تحریم‌ها را بر ایران تحمیل می‌کند بلکه هیچکسی در دنیا حق ندارد با ایران مراوده اقتصادی داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: کسانی که ادعای اقتصاد آزاد داشتند، اجازه یک تراکنش مالی بین یک ایرانی و یک شهروند کشور دیگر نمی‌دادند، بهمن ماه سال گذشته مقامات رسمی آمریکا اعلام کردند که ما در راهبرد فشار حداکثری علیه ملت ایران شکست فاحش خوردیم اما چه قدرتی سبب پیروزی ملت ایران شد؟

وی یادآور شد: در ایران ملتی «قیام» کرد، ملتی «انتخاب» کرد، ملتی به پا خاست که ایران را ظرف ایمان و آرمان خودش قرار بدهد، دشمن دید وقتی ملت، ظرف ایمان و آرمان می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟ به اتکای قدرت ایمان و آرمانش بود که در جنگ نظامی و جنگ اقتصادی توانست پیروز شود.

اراده آمریکا در مقابل انقلاب اسلامی شکست خورده است

جلیلی با تأکید بر این‌که مزیت ملت ایران در قدرت نرمی است و دشمنان بعد از چند دهه نتوانسته‌اند مؤلفه‌های اصلی قدرت ملت ایران را بشناسند، ابراز کرد: وقتی این اندیشه توسعه پیدا می‌کند، آمریکا هرجا در منطقه می‌خواهد حضور داشته باشد، وقتی این اراده با قدرت انقلاب اسلامی مواجه می‌شود، آن اراده شکست می‌خورد.

وی به اعتراف آمریکا در شکست سیاست‌های خود در منطقه اشاره کرد و گفت: زمانی رژیم صهیونیستی در این منطقه اراده می‌کرد و بخش‌هایی از سرزمین اسلامی را تصرف می‌کرد، می‌آمد تا پشت دروازه بیروت و جنایت صبرا و شتیلا را رقم می‌زد، امروز می‌خواهد به یکی از منابع انرژی لبنان در دریا تعرض داشته باشد، با قدرت نظامی لبنان مواجه می‌شود و نمی‌تواند، این واقعیت امروز صحنه بین‌المللی است.

قدرت ملت ایران در جوانان و نوجوانان آن است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این‌که امروز ملت ایران به نقطه‌ای رسیده که در مسیر پپیشرفت، دیگر آن موانع نمی‌تواند صف‌آرایی کند، اظهار کرد: اگر ملت ایران در مقابل دشمن ایستاد، این نبود که عده‌ای صاحب‌نظران خاص و عده ویژه‌ای بودند که ایستادند، قدرت این ملت در جوانان و نوجوانان این ملت بود.

وی با اشاره به تقدیم ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز و نوجوان در دفاع مقدس، گفت: آقای سولانا در یکی از جلساتمان از من سؤال کرد «این مردم‌سالاری دینی که می‌گویید فرقش با دموکراسی‌های ما چیست؟» گفتم فرقش این است که در این مناسبت‌های شما، اگر دموکراسی اینگونه تعریف می‌شود که افراد بیایند رأی بدهند و بروند، اینجا اگر مردم رأیی می‌دهند، انتخابی می‌کنند و جمهوری اسلامی را انتخاب می‌کنند، با افتخار برای آن چهار فرزندش را هم می‌دهد، این است که تولید قدرت می‌کند، حسرت داشتن این نوع خانواده‌ها و افراد بر دلتان می‌ماند.

جلیلی یادآور شد: تمام تلاش امروز دشمن این است که دیگر این نسل تکرار و تکثیر نشود، اگر گفته می‌شود نسلی در انقلاب اسلامی آمد و پیروزی‌هایی را در برابر همه قدرت‌های استکباری رقم زد، تمام نگرانی دشمن این است که آن نسل تکرار شود و این انقلاب و حرکت تداوم پیدا کند.

وی با بیان این‌که جدای از فضای مجازی، بیش از ۲۵۰ شبکه ماهواره‌ای فقط برای فضای ایران برنامه پخش می‌کند، خاطرنشان کرد: او نمی‌فهمد که قدرت ما در قدرت نرم ما بود، اگر در جنگ سخت پیروز شدیم به خاطر قدرت نرم ما بود و حالا روی آورده به جنگ نرم اما بداند اگر ما دشمن را در جنگ سخت شکست دادیم، به طریق اولی او را در جنگ نرم شکست می‌دهیم.

ابزار امروز دشمن دروغ و اهانت است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: حرکت‌های امروز دشمن رسوایی او است، فکر می‌کند با شکست‌های بزرگ و پی در پی که در جنگ اقتصادی، نظامی وعرصه‌های امنیتی خورده، در میدان فرهنگی که این ملت به اتکای این فرهنگ او را شکست داده، می‌تواند آنان را شکست دهد و در این میدان ابزار او شده واضح‌ترین دروغ‌ها و رکیک‌ترین اهانت‌ها، آیا این نشانه‌های استیصال و شکست او نیست؟

وی خاطرنشان کرد: دشمن می‌خواست نسلی که در دهه ۶۰، آن پیروزی‌ها و موفقیت‌ها را رقم زد تکرار نشود، حوادث سوریه پیش می‌اید و متعرض حرم می‌شود و می‌بیند نسل دهه هفتادی ما دوباره آن نسل را تکرار می‌کند، ۸ سال جنگ را در سوریه دنبال می‌کند و موفق نمی‌شود، جوانان دهه هفتادی ما، شهید حججی‌ها بلند شدند، مدافعان حرم تمام نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند.

جلیلی با بیان این‌که دوباره به فکر افتادند که دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها چنین حماسه‌هایی را تکرار نکنند، یادآور شد: هفته پیش شاهد بودید وقتی عمله دشمن می‌آیند و وحشیانه‌ترین صحنه‌ها را انجام می‌دهد، یک جوان دهه هشتادی می‌ایستد، به بدترین شکل او را شکنجه می‌کنند و می‌زنند، از او می‌خواهند یک جسارت و توهین بکند، آن فریادی که اگر شهدای حرم ما می‌گفتند «کلنا عباسک یا زینب»، با همه وجود می‌گوید «والله ان قطعتموا یمینی …» و می‌ایستد؛ خود آنان ۱۱ ثانیه فیلم می‌گیرند و پخش می‌کنند، اتفاقأ عظمت او را به جهانیان نشان می‌دهد.

نگرانی دشمن از اصلاح داخلی کاستی‌ها

وی افزود: به مرحله‌ای رسیدیم که به اذعان خود دشمنان، فشار بیرونی بی‌نتیجه است، هر ابزاری داشته از جنگ، تحریم، فشار و تهدید را به کار گرفته و نتیجه نداشته است، نگرانی دشمن این است که جوانان ملت، خودشان ایرادات و کاستی‌هایی که وجود دارد را برطرف کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: «فریدالدین معصومی» که در شاهچراغ شهید شد، یکی از جوانانی است که تمام توان، تلاش و ایمانش را به صحنه‌ای آورده بود که روز به روز عملش به پیشرفت ملت کمک می‌کرد، دشمن می‌داند چگونه ملت ما می‌تواند به قله‌های پیشرفت برسد.

وی متذکر شد: آنان دیگر نمی‌توانند مانعی در مقابل ملت ایران بگذارند و به سراغ این رفته‌اند که ملت را از انتخاب خود منصرف کنند، ملت ما نیز این را فهمیده، انتظار چنین فتنه‌ای را داشته و خواهد داشت، ملت ما مصداق بارز کسانی هستند که صدقشان در برابر خاسته خدا به روشنی دیده می‌شود.

«تلاش‌های آخر» دشمن در مقابل انقلاب اسلامی

جلیلی، اقدامات اخیر دشمن را «حرکت‌های مذبوحانه» و «تلاش‌های آخر» آنان توصیف و اضافه کرد: دشمنی که زمانی می‌گفت حتی حق ندارید سیم خاردار داشته باشید، امروز از فروش جنگ‌افزارهای پیشرفته ایران نگران است، به خوبی شاهد است ملت ایران دارد به قله‌های پیشرفت می‌رسد.

وی ابراز کرد: دشمنی که یک روز سخت‌ترین سخت‌افزارها و جنگ‌افزارها را علیه مردم به کار می‌گرفت، امروز به سنگ و چاقو و اراذل و اوباش روی آورده است، این نشان استیصال دشمن در مقابل ملت ایران است، می‌خواهد با فحاشی، دروغ و حرکت‌های وحشیانه، ملتی که اینگونه مثل کوه ایستاده را از مسیر خود منصرف کند.