انسجام و ولایتمداری ملت ایران دشمن شکن است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خمسیه ظهر جمعه در حاشیه مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و روز دانش‌آموز اظهار کرد: روز ۱۳ آبان نماد مبارزه با استکبار جهانی و مجاهدت در مقابل خوی استعماری کشورهای غربی است.

وی افزود: امروز روزی است که آحاد مردم از اقشار مختلف آمده اند تا با تجدید بیعت با آرمان های امام و شهدا اعلام کنند که همچنان مقتدرانه در مسیر مقاومت در برابر استکبار و دشمنان قسم خورده ایران اسلامی خواهند ماند.

فرمانده سپاه رامسر ضمن اعلام همدردی با خانواده شهدای اتقاقات اخیر که مظلومانه برای حفظ امنیت وطن ایستادند عنوان کرد: جان ناقابل ما پاسداران و نیروهای حافظ امنیت فدای ملت و مردم است و در راه آزادی و استقلال ایران و اتصال این انقلاب به انقلاب حضرت مهدی (عج) ثابت‌قدم هستیم.

وی در ادامه با ابراز همدردی با خانواده شهدای حادثه تروریستی شاهچراغ تصریح کرد: ماهیت دشمنان ایران اسلامی امروز برای همه آشکار شده است و در اتفاقات اخیر شاهد بودیم که با همه توان در تمام ابعاد فضای مجازی و حقیقی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی و راه شهدا وارد میدان شدند که با پاسخ دندان شکن مردم و نیروهای حافظ امنیت موجه شدند.

سرهنگ خمسیه تاکید کرد: دشمنان همیشگی ایران و ایرانی که به دنبال استعمار و استکبار این کشور سراسر مقاومت و ایثار هستند به بهانه های مختلف در صدد ضربه به توسعه و پیشرفت همه جانبه ایران هستند.

وی اضافه کرد: ما امروز آمده‌ایم تا مقابل دو قطبی‌سازی دشمن در جامعه را بگیریم زیرا نگاه ما بر پایه وحدت و انسجام همه مردم بر پایه هوشیاری و بصیرت و ولایتمداری است.

فرمانده سپاه رامسر شبهه آفرینی و شایعه‌سازی در فضای مجازی را تنفس مصنوعی معاندان برای روشن نگه داشتن اغتشاشات دانست و بیان کرد: شاهد بودیم که معاندان با آبروی یک خانواده معتمد و انقلابی در شهرستان برای اهداف شوم و سیاسی خود بازی کردند و به دنبال کشته سازی پرستار مرحومه مدافع سلامت که بر اثر حادثه تصادف ندای حق را لبیک گفته بود، بودند و مردم با شناخت دقیق و عقلانی از این افراد و راه باطل آنان با شایعات و دروغ‌گویی آنان همراهی نکردند.

وی در پایان ضمن تاکید بر تربیت و آموزش برای نسل جدید انقلاب گفت: جهاد تبیین امروز و پرورش نسل جدید انقلاب اسلامی با آموزش علم توام با دین‌شناسی و دشمن‌شناسی تحقق می‌یابد و وظیفه همگان است تا در این زمینه روشنگری کنند.