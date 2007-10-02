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۱۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۸

نتایج مرحله اول آزمون مواد دندانی اعلام شد

نتایج مرحله اول آزمون مواد دندانی اعلام شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت نتایج مرحله اول آزمون نخستین دوره پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) مواد دندانی سال تحصیلی 87 - 86 را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون نخستین دوره پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) مواد دندانی سال تحصیلی 87 - 86 روز 20 شهریورماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

آزمون پذیرش دوره دکتری تخصصی مواد دندانی برای نخستین بار در کشور در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار شد و پذیرفته شدگان مرحله اول کتبی که حد نصاب نمره لازم را کسب کرده باشند به تعداد 2 برابر ظرفیت در آزمون شفاهی شرکت می کنند.

مرکز سنجش اسامی قبول شدگان مرحله اول را اعلام کرده است و پذیرفته شدگان باید مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه شامل رزومه کاری، مشخصات فردی، دانشگاه محل تحصیل، معدل دوره دکتری عمومی و نمره درسی مواد دندانی، هرگونه مدارک زبان انگلیسی و علوم کامپیوتر، سوابق تدریس در دانشگاه و یا خارج دانشگاه و زمینه های آموزش، سوابق پژوهشی شامل طرح های پژوهشی، تألیف و ترجمه کتب، مقالات شرکت در کنگره ها و مجامع علمی، پایان نامه و سوابق اجرایی و مسئولیت ها را در روز مصاحبه ارائه دهند.

آزمون شفاهی و مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول روز یکشنبه 15 مهرماه جاری در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 562421

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