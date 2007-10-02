نتایج مرحله اول آزمون مواد دندانی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون نخستین دوره پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) مواد دندانی سال تحصیلی 87 - 86 روز 20 شهریورماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

آزمون پذیرش دوره دکتری تخصصی مواد دندانی برای نخستین بار در کشور در دو بخش کتبی و شفاهی برگزار شد و پذیرفته شدگان مرحله اول کتبی که حد نصاب نمره لازم را کسب کرده باشند به تعداد 2 برابر ظرفیت در آزمون شفاهی شرکت می کنند.

مرکز سنجش اسامی قبول شدگان مرحله اول را اعلام کرده است و پذیرفته شدگان باید مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه شامل رزومه کاری، مشخصات فردی، دانشگاه محل تحصیل، معدل دوره دکتری عمومی و نمره درسی مواد دندانی، هرگونه مدارک زبان انگلیسی و علوم کامپیوتر، سوابق تدریس در دانشگاه و یا خارج دانشگاه و زمینه های آموزش، سوابق پژوهشی شامل طرح های پژوهشی، تألیف و ترجمه کتب، مقالات شرکت در کنگره ها و مجامع علمی، پایان نامه و سوابق اجرایی و مسئولیت ها را در روز مصاحبه ارائه دهند.

آزمون شفاهی و مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول روز یکشنبه 15 مهرماه جاری در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.