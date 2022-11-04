به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل‌هاشم ظهر امروز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و بیانگر سه واقعه مهم است؛ در سال ۱۳۴۳ رژیم طاغوت امام (ره) را بعد از سخنرانی معروف به ترکیه تبعید کردند و این نکته عطفی برای انقلاب اسلامی شد چذامه امام بعد از ۱۴ سال تبعید مبانی ولایت فقیه برای اولین بار در تاریخ فقه شیعی به صورت فقه عملی پایه‌گذار کردند.

وی ادامه داد: در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ رژیم ستمشاهی، دانش‌آموزان را با گلوله مورد هدف قرار دادند و ۱۳ آبان ۵۸ نیز نماد شکستن آمریکا بود چرا که دانشجویان پیرو خط امام (ره) در اقدامی خودجوش و انقلابی لانه جاسوسی و مرکز فتنه‌آفرینی آمریکا را تسخیر کردند و انقلاب دوم شد؛ بنابراین ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با آمریکا است و باید هر چه فریاد داریم بر سر آمریکا بکشیم.

وی افزود: مردم آذربایجان با عشق در این راهپیمایی شرکت کرده و به وظیفه دینی خود عمل کردند که از حضور امروز مردم در راهپیمایی امروز تشکر می‌کنم، مصلای اعظم امام خمینی (ره) تبریز جایی برای نشستن ندارد که این حضور پیام زیادی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین آل هاشم خاطرنشان کرد: رهبر فرزانه انقلاب در دیدار با دانش‌آموزان به یک نکته مهم اشاره کردند و فرمودند که اتفاقات اخیر جنگ ترکیبی بود نه صرفاً اغتشاشات خیابانی که اسناد و مواردی برای اختصاص بودجه ۵۳ میلیون دلاری برای راه‌اندازی رسانه تصویری و شکل‌گیری یک جنگ ترکیبی در ایران توسط آمریکا افشا شده است.

وی گفت: نگه داشتن چاقوی دو لبه برای براندازی و فشار و تحریم برای امتیازگیری در موضوع برجام از اهداف اصلی استکبار جهانی است.

وی اضافه کرد: سیستم سیاسی پویا امکان و ظرفیت گفت‌وگو دارد و لازمه آن آرامش است که اغتشاشات امکان اصلاح و روزآمدسازی را می‌گیرد و ناآرامی و اغتشاش قتلگاه حرکت به جلو است.

امام جمعه تبریز متذکر شد: البته اتفاقات مبارکی در برخی دانشگاه‌های استان شکل گرفته است و دانشجویان به ضرورت گفت‌وگو رسیده‌اند که متاسفانه اگر ما سر وقت به تذکرات رهبر معظم انقلاب توجه می‌کردیم، امروز این مشکلات را نداشتیم.

وی افزود: همه با خیانت‌های آمریکا آشنا هستید که چه حمایت‌هایی در اول انقلاب از گروه‌های تجزیه‌طلب انجام دادند، در کودتای نوژه همدان حمایت از تروریست کردند، ۱۷ هزار شهید ترور داریم، از صدام وحشی حمایت کردند، هواپیمای‌مان را ساقط کردند و ملت را تحریم کردند و شدیدترین تحریم‌ها را انجام دادند، از آشوبگران حمایت کردند و سردار دل‌ها را به شهادت رسانده و به آن افتخار کردند.

وی یادآور شد: همه ما خیانت و جنایت و خباثت آمریکا علیه خودمان را می‌دانیم و این مبارزه نه از سال ۵۸ بلکه از ۲۸ مرداد سال ۳۲ شروع شد که دشمنی با ما کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین آل هاشم گفت: امروز مدیر و مسئول خدمت صادقانه و جهادی برای مردم را در پیش بگیرند و در حوزه‌ی مسئولان صرفاً شعار کفایت نمی‌کند، شأن مسئول حمایت است.

وی در پایان تاکید کرد: ای کسانی که شعارهای انحرافی می‌دهید، بیایید مصلا را ببینید، این راهپیمایی تبریزی‌ها را ببینید، حضور دانش‌آموزان را دیدید؟ خجالت کشیدید؟ آذربایجان همیشه علاج واقعه را قبل از وقوع انجام می‌دهد، تعداد کثیری از اقشار مردم را ببینید، همه در خدمت انقلاب و نظام و با همان شعار همیشگی خود «بیز اولماغا حاضیروخ، خامنه‌ای سربازیوخ» پیش می‌روند.