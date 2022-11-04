دشمن شناسی ویژگی ملت ایران است/ حضور آگاهانه نشان دهنده بصیرت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی ظهر جمعه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در جمع خبرنگاران با اشاره به ایستادگی، وحدت و انسجام ملت ایران در برابر دشمنان اظهار کرد: حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم نشان دهنده شناخت درست آنها در دشمن است.

استاندار گیلان با بیان اینکه یوم الله ۱۳ آبان یکی از روزهایی است که حضرت امام (ره) از آن به عنوان انقلاب دوم و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام برده‌اند، ادامه داد: مردم ایران دشمنان را به خوبی می شناسند و اجازه نمی دهند آنها به اهداف شوم خود برسند.

وی با اشاره به اینکه مردم در همه عرصه‌ها چه در دفاع مقدس و چه در تحریم‌های ظالمانه اقتصادی محکم و مقاوم ایستاده‌اند، اضافه کرد: حضور حماسی مردم در راهپیمایی بیانگر بصیرت ملی است.

عباسی افزود: ملت مقاوم ایران اسلامی با حضور پرشکوه در راهپیمایی ثابت کردند که در برابر دشمن پیروز میدان هستند.

وی افزود: دشمن مایوس، ناامید و شکننده بوده و در این مسیر، زوال دشمن و پیروزی نهایی مسلمانان و کشور عزیز ایران اسلامی در پیش است.