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۱۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۵۶

اقامه نماز جمعه روز قدس به امامت هاشمی‌رفسنجانی

اقامه نماز جمعه روز قدس به امامت هاشمی‌رفسنجانی

نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران همزمان با روز جهانی قدس به امامت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران اقامه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد نماز جمعه تهران اعلام کرد در نماز جمعه این هفته تهران که از ساعت 10:00 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در دانشگاه تهران آغاز خواهد شد، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیش از خطبه ها و در پایان راهپیمایی روز قدس سخنرانی می کند.

ابواسامه نماینده دولت حماس نیز از دیگر سخنرانان پیش از خطبه نماز عبادی سیاسی این هفته نماز جمعه  تهران است.

ستاد نماز جمعه تهران همچنین اعلام کرده است که دراین مراسم عبادی سیاسی، قرار است اعضای هیات دولت و معاونین رئیس جمهوری و سازمانهای وابسته به آن، روسای کمیته امداد، سازمان تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی و استاندار تهران به همراه معاونین خود در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از ساعت 9 الی 11 با مردم ملاقات و به مشکلات آنان رسیدگی کنند.

کد مطلب 562427

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