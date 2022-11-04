استکبار تلاش می کند زندگی را بر ملت های آزاده سخت کند

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان بسیج رسانه استان همدان به مناسبت یوم الله ۱۳ آبان بیانیه ای داد که در متن زیر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اَلَّذِینَ ءَامَنُواْ یُقَاتِلُونَ فیِ سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ کَفَرُواْ یُقَاتِلُونَ فیِ سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِیَاء الشَّیْطَانِ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا» «کسانی که ایمان دارند، در راه خدا پیکار می کنند و آنها که کافرند، در راه طاغوت؛ پس شما با یاران شیطان پیکار کنید؛ زیرا نقشه شیطان، ضعیف است. (نساء- ۷۶)

سلام بر یوم الله ۱۳ آبان، روزی که امام عزیز هجرت کرد تا با طلوع مجدد خویش صبح پیروزی و آزادی را به ارمغان آورد؛ سلام بر یوم الله ۱۳ آبان، روزی که دانش آموزان مظلوم میهن به جرم حق طلبی و نفی استکبار در خون خود غلطیدند تا طاغوتیان و ظالمان تاریخ را رسوا کنند و سلام بر یوم الله ۱۳ آبان، روز تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ.

سیزدهم آبانماه، سالگرد سه رویداد بزرگ تاریخی، تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، به شهادت رساندن دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ در ایران اسلامی بود که هر یک در شکل دادن به حرکت انقلاب اسلامی نقش خاصی را ایفا کردند.

رخدادهای سه گانه که منجر به ثبت یوم الله ۱۳ آبان به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» در تقویم تاریخی کشورعزیزمان شده است ایران را کانون بیداری سایر جوامع و ملل تحت سلطه آمریکا، سیاست‌ها و راهبردهای شیطانی و ضد بشری استکبار در تاریخ معاصر قرار داده است، به گونه‌ای که هر روز شاهد آزادسازی ملت‌ها از یوغ سلطه و استکبار آمریکایی و کوچک شدن جغرافیای سلطه‌گری در عالم شده است.

جوانان و نوجوانان ایران اسلامی به عنوان نیروهای ارزشی و انقلابی، گام دوم انقلاب اسلامی را در حالی آغاز می نمایند که جهان دستخوش حوادث بیشماری است و استکبار از ناجوانمردانه ترین اقدامات ضد بشری توسط عوامل مزدور خود در ایران و سراسر جهان دریغ نکرده و تلاش می نماید تا زندگی را بر ملت های آزاده سخت کند؛ اما چه باک، که امامین انقلاب مسیر روشنی را پیش روی امت اسلامی ترسیم کرده اند!

به فرمایش مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) اعتقاد راسخ داریم که می فرمایند: «نا امید نشوید، عوامل مژده دهنده در پیرامون ما به مراتب بیشتر از عوامل مآیوس کننده و نا امید کننده است، به خدای متعال توکل کنید، ان شاء الله همه شما زوال دشمن بشریت را خواهید دید، نظم جدیدی بر جهان حاکم خواهد شد، در نظم جدید جهانی آمریکا منزوی خواهد بود» و دشمن در حالی به خیال خام خود قصد دارد جوانان ما را با شیطنت های خود مشغول نماید که ایران قوی خود را برای نقش آفرینی در نظم نوین جهانی آماده می نماید.

اصحاب رسانه استان، ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهدای گلگون کفن ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف مقاومت ضد آمریکایی و ضد استکباری، تکریم و تعظیم به مقام شامخ امام راحل (ره) بعنوان رهبر این حرکت بزرگ جهانی وهمچنین تجدید بیعت با حضرت امام خامنه ای مدظله العالی، از اقشار و آحاد مردم انقلابی برای حضور حماسی و دشمن شکن در آئین های ویژه '۱۳ آبان ماه' دعوت بعمل آورده و تأکید می نماییم مهم‌ترین پیام عبرت آموز و تاریخ ساز واقعه‌ی سیزده آبان، حفظ مرزبندی با دشمن غداری است که چشم دیدن عزت، استقلال و ثبات ایران اسلامی را ندارد.

سازمان بسیج رسانه استان همدان

۱۳/۰۸/۱۴۰۱