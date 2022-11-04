خروش مردم انقلابی تربت حیدریه در یوم الله ۱۳ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی شهرستان تربت‌حیدریه امروز جمعه در راهپیمایی ۱۳ آبان شرکت کردند.

از ساعات اولیه راهپیمایی بزرگداشت ۱۳ آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم این شهرستان به خیابان آمدند تا یکبار دیگر شعار «مرگ بر آمریکا» را بلندتر سر دهند.

مردم همچنین با در دست داشتن دست نوشته‌هایی ضمن محکوم کردن اغتشاشات اخیر، خواستار برخورد قاطع با اغتشاشگران و همچنین محاکمه عناصر آشوبگر شدند.

تربتی‌ها از دقایق اولیه این مراسم از مسیر تعیین شده با شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر صهیونیست» به سمت میدان مسجد جامع حرکت کردند.

مردم انقلابی، ولایت‌مدار و استکبارستیز شهرستان تربت‌حیدریه امروز در یوم‌الله ۱۳ آبان ماه دیگر در حالی به میدان آمدند تا نقشه‌های تفرقه‌افکن دشمنان را با حضور قاطع خود و فریادهای مرگ بر آمریکا خنثی کرده و نشان دهند ایران همیشه اتحاد دارد واین اتحاد به رخ جهانیان بکشانند وبگویند اجازه نمی‌دهند امنیت کشورشان خدشه دار شود.