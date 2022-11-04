به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه های نمازجمعه اردستان،اظهار داشت: سیزدهم آبان تبدیل به یک منشا برای به پا خاستن ملت ایران و قیام دانش آموزان در سال ‌۵۷ شد و مثل چنین روزی در سال ۵۷ ‌کشتار جمعی صورت گرفت.

وی افزود: عصبانیت ملت ایران از کشتار جمعی دانش آموزان و دانشجویان در سال،۵۷ زمینه ای برای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سیزدهم آبان ۵۸ شد و ما می‌بینیم کسانی برنده این مسابقه شدند به تعبیر امام علی(ع) افرادی بودند که اهل تقوا هستند.

امام جمعه اردستان بیان کرد: امروز ما سیزدهم آبان ماه سال ۱۴۰۱ را با فریاد مقاومت و ایستادگی و مرگ بر آمریکا گرامی می‌داریم که جا دارد از مردم تشکر شود؛ امروز مردم اردستان حماسه آفریدند و در جای جای ایران نیز همین‌گونه بود.

وی تاکید کرد: امام خمینی‌(ره) ‌از هیچ کس به غیر خدا هیچ هراس و پروایی نداشت و تمام قدرت های نظامی دنیا در برابر او هیچ بودند و همین عامل هم موجب پیروزی او شد.

حجت الاسلام دهشیری با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با دانش آموزان،گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که مبدا مخالفت آمریکا با ایران و شروع تهدیدهای آنان به ۲۸ مرداد ۳۲ بر می گردد، اتهام زنی های آمریکا به ایران از آن زمان شروع شده است.

وی ادامه داد: کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ برای مصدق شروع شد و ۲۵ سال حکومت مستکبر پهلوی با گسترش سایه کثیف ساواک مردم را به شدت تحت فشار قرار داد؛ این ها سرآغاز جنایت های آمریکاست و تمام جنایت های بعد انقلاب نیز از جمله کشتار دانش آموزان و غیره توسط آمریکا صورت می گرفت.

امام جمعه اردستان تاکید کرد: ایران سپاه مقتدر، ارتش نیرومند و نیروی انتظامی مقتدر و مظلوم و همچنین مردمانی آگاه و بصیر دارد که نشانه بصیرت آنها همین نیامدن و نپیوستن به جمع آشوبگران است.