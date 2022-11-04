جهاد تبیین در بین اقشار مختلف جامعه به صورت دقیق تعریف شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی ظهر جمعه در راهپیمایی ۳ آبان ماه گفت: این روز از روزهای مهم تاریخی کشور است.

وی ابراز داشت: امروز در مسیر راهپیمایی مرگ بر آمریکا گفتیم و این شعار محصول ماحصل ۱۶ آذر و زمان سفر نیکسون به کشورمان باز می‌گردد.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان گفت: این شعار به سال‌های قبل و کودتای ۲۸ مرداد باز می‌گردد و ملت ما از قبل انقلاب نیز از آمریکا نفرت داشتند.

محمدی گفت: طبق گفته های سردار قاسم سلیمانی، ایران حرم است و اگر به ایران اسلامی آسیبی برسد حرم های دیگر هم آسیب خواهند دید و حرمی نخواهد ماند.

وی به تلاش دولت در راستای حل مشکلات مردم اشاره کرد گفت: با تلاش مسئولان شاهد باز شدن گشایش‌های جدید برای ملت ایران باشیم.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان، به جنایت‌هایی که در این چند روز به وجود آوردند اشاره کرد و بیان داشت: همه این جنایت‌ها و تلاش‌ها برای این است که کشورمان به مسجد خود ادامه نداده و از پیشرفت با بماند.

محمدی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب جهاد تبیین را یک فریضه قطعی و فوری اعلام کردند ولی این رهنمود رهبر معظم انقلاب آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفت، گفت: اگر با نسل جدید و جوانان صحبت می کردیم خیلی از وقایع و مشکلات پیش نمی آمد.

وی تصریح کرد: دشمنان امروز از افول انقلاب حرف می زنند و اگر انقلاب اسلامی رو به افول است آنها چرا ابک همه علیه کشورمان هزینه می‌کنند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان زنجان به بیانات مقام معظم اشاره کرد و گفت: همانطور امروز دشمن تلاش دارد که اجازه ندهد تا از دانشگاه های ما شهید احمدی روشن‌ها و شهریاری ها بیرون نیاید.

محمدی با بیان اینکه جهاد تبیین یک فریضه فوری و قطعی است و این اصل مهم باید در بین اقشار مختلف جامعه به صورت دقیق تعریف شود، ابراز کرد: دشمن امروز از ابزار رسانه برای ایجاد نا امنی و جلوگیری از پیشرفت کشور استفاده می کند.