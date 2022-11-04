دستگاه قضایی در برابر اغتشاشات اخیر آرایش تهاجمی به خود بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه های این هفته نمازجمعه با گرامیداشت روز ۱۳ آبان، اظهار داشت :۱۳ آبان همان جبهه جمعیتی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با اشاره به اینکه سیزدهم آبان ماه در بر دارنده سه حادثه مهمی است که مستقیم یا غیرمستقیم توسط آمریکا رقم خورده است، افزود: یکی تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲ از قم به ترکیه به دلیل اعتراض امام به کاپیتالاسیون و توضیح درباره آن، دیگری ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و شهادت دانش آموزان به دست رژیم پهلوی مورد حمایت ۱۰۰ درصدی آمریکا و دیگری سیزدهم ۱۳۵۸ روز تسخیر لانه جاسوسی به خاطر جنایت ها و توطئه هایی که در کشور انجام می داد.

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جریانات و اغتشاشات اخیر عنوان کرد: نکته ای که درباره جریانات اخیر لازم به توجه است این است که بیش از ۴۰ روز است که نظام با رأفت و رحمت اسلامی دارد با این حرکت های اغتشاشی برخورد و مدارا می کند اما ملت ایران درخواستش این است که مماشات دیگر بس است، و حساب این جمعیت فریب خورده از مردم معترض جداست اما جماعتی که از روی عناد و سلاخی وارد میدان می شوند، تکلیف اینها را باید روشن کرد.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی نیز باید آرایش کاملاً تهاجمی به خود بگیرد، زیرا بیش از ۴۰ تاکنون توسط این داغش صفتان به شهادت رسیده اند که در میان آنها نیروهای انتظامی، بسیجی و مردم عادی وجود دارند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد ادامه داد: با این افراد که نوچه های استکبار در داخل هستند باید با زبان قرآن و زبان ترد، لعن و نفی سخن بگوییم.

وی تصریح کرد: امروز وقت جهاد تببین است به ویژه در عرصه های فرهنگ و هنر چون راه را آنها عوض می کنند و عده ای امروز دارند در جهالت مدرن قدم بر می دارند و مفهوم امنیت، تمامیت ارضی، حرمت جان انسان ها، اموال عمومی، دشمن و ترفندهای دشمن و مقاومت را نمی دانند و نمی شناسند و لذا نیاز به جهاد تبیین است.

مدرسی تاکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دست اندرکاران با انواع هنرها و ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی و با تمام توان و ظرفیت در عرصه جهاد تببین ورود پیدا کنند.