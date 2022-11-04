به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه مهدی‌شهر ابراز کرد: فضای مجازی سعی دارد تا با بزرگ جلوه دادن اغتشاشات گام های استوار ملت ایران اسلامی را سست کند.

وی با بیان اینکه گام های مردم ایران اسلامی با شهدا و رهبری و حاج قاسم سلیمانی است، افزود: انقلاب به دست جوانان و نوجوانان در آینده تداوم خواهد داشت تا پرچم اصلی انقلاب به دست صاحب اصلی اش یعنی حضرت ولی عصره (عج) تحویل داده خواهد شد.

امام جمعه مهدی شهر با بیان اینکه جمعیتی که اغتشاش کردند به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی سه گروه هستند، گفت: خائنان، غافلان و جاهلان امروز در میدان هستند که باید نسبت به دو گروه آخر تبیین بیشتری صورت بپذیرد تا متوجه عداوت های دشمنان شوند و حقایق را بدانند.

بارانی با بیان اینکه اهداف آمریکا در ایران اسلامی، سوریه سازی است، گفت: در سال ۹۱ همزمان با موج بیداری اسلامی در غرب آسیا و شمال آفریقا اعتراضاتی در جنوب سوریه رخ داد و آمریکا با دمیدن بر آتش تفرقه، اعتراضات را گسترش داد، ابراز کرد: بازیگران خارجی در سوریه وارد کار شده و گروه های تروریستی را وارد این کشور کردند تا اعتراضات از درعا به استان های دیگر کشیده شود و هدف آمریکا از این امر، جنگ داخلی بود.

وی با بیان اینکه کشتار مردم سوریه ماحصل این توطئه ها بود، گفت: مردم صف خودشان را از اغتشاش گران جدا کردند تا نشان دهند که ایران سوریه نمی شود در مقابل اما دشمنان سعی دارند تا در تلافی این امر، پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل ببرند زیرا می دانند که در پروژه سوریه سازی، شکست خورده اند.

امام جمعه مهدی شهر با بیان اینکه آمریکا با سوریه سازی ایران چند هدف را دنبال می کند که یکی از آنها تضعیف ایران در منطقه ایت، ابراز داشت: ایران سه مولفه دارد که هر کشوری که این سه مولفه را داشته باشد، برای استکبارگران اهمیت دارد و نمی تواند آن را تحمل کند نخستین این مولفه ها ایجاد قدرت است.

بارانی با بیان اینکه ایران اسلامی توانسته در منطقه ایجاد قدرت کند، بیان کرد: دومین مولفه ایران اسلامی حفظ این قدرت برای ۴۳ سال است و این نکته کمی برای استکبارگران نیست و سومین مولفه گسترش قدرت است لذا دشمنان می دانند که قدرت ایران اسلامی امروز در حزب الله، یمن و … مقاومت ایجاد کرده است و این نکته ای است که استکبارگران از آن در هراس هستند.

وی در خاتمه صحبت های خود همچنین از حضور مردم مهدی شهر در راهپیمایی پرشور و کم سابقه ۱۳ آبان تقدیر کرد و گفت: حضور مردم در صحنه ها همواره دشمنان را از اجرای توطئه هایشان ناامید می سازد.