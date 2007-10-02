کنفرانس صلح خاورمیانه محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دیپلمات های سابق آمریکا با ارسال نامه ای به کاخ سفید که نسخه ای از آن در اختیار روزنامه گاردین قرار گرفته به دولتمردان آمریکا درباره شکست کنفرانس صلح خاورمیانه که قرار است در ماه نوامبر در واشنگتن برگزار شود هشدار دادند.

این مقام های سابق آمریکایی در نامه خود نوشته اند : برگزاری این کنفرانس همانند قماری است که باخت در آن حتمی بوده و دلایل این شکست به حدی روشن است که نیازی به توضیح آنها نیست.

در این نامه که به امضای "توماس پیکرینگ" معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا در امور سیاسی، "رابرت پلوترو" معاون اسبق وزیر امور خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک و "ساموئل لوئیس" رئیس سابق برنامه ریزی های وزارت خارجه آمریکا رسیده آمده : در شش سال گذشته سیاست های آمریکا در قبال خاورمیانه و مسئله فلسطین به نحوی بوده که نوعی بی اعتمادی نسبت به آمریکا در میان مردم فلسطین به وجود آمده و هم اکنون نمی توان امیدی به نتیجه بخش بودن این کنفرانس داشت.

در بخش دیگری از این نامه آمده است : دولت آمریکا در شش سال گذشته درباره مسئه فلسطین کوتاهی کرده و حالا درست زمانیکه یک سال از عمر دولت فعلی آمریکا باقی مانده، کاخ سفید فکر کرده که می تواند مسئله فلسطین و اسرائیل را حل کرده و در این امر نقشی اساسی را ایفا کند.

در این نامه همچنین انتقادهایی از "کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا شده و دیپلمات های سابق آمریکایی به رایس گفته اند که وی نباید اجازه می داد که "اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و "ابومازن" رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین به تنهایی و بدون حضور مقام های آمریکایی با یکدیگر دیدار کنند.

در پایان این نامه آمده است : بوش نباید انتظار چندانی از این کنفرانس داشته باشد زیرا با توجه به عمق تنش های موجود میان فسطینیان و اسرائیل نمی توان انتظار داشت که این تنش ها فقط با برگزاری یک نشست به فراموشی سپرده شود.