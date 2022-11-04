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۱۳ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۳۰

امام جمعه بجنورد:

جنایات اخیر در کشور چهره استکبار را بیش از پیش آشکار کرد

جنایات اخیر در کشور چهره استکبار را بیش از پیش آشکار کرد

بجنورد- امام جمعه بجنورد گفت: اقدامات روزهای گذشته دشمنان علیه ملت ایران، خشم مردم نسبت به استکبار را افزایش داد زیرا چهره واقعی آنها بیش از پیش آشکار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه بجنورد که در مصلی امام خمینی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: اقدامات روزهای گذشته دشمنان علیه ملت ایران، خشم مردم نسبت به استکبار را افزایش داد زیرا چهره واقعی آنها را بیش از پیش آشکار کرد.

امام جمعه بجنورد هدف دشمن را از بین بردن ارزش های اسلامی عنوان کرد و گفت: در این راه از ابزارهای رسانه، تحریم، سلاح های سرد و گرم استفاده می کنند.

وی افزود: مردم ایران بصیر هستند و هر چه جنایات دشمنان بیشتر شود، آگاهی آنان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

حجت الاسلام نوری تصریح کرد: فتنه های اخیر نشانگر آن است که اغتشاشات با برنامه های از پیش تعیین شده هدایت می شود تا جوانان را نسبت به تمامی ارزش های اسلامی بدبین کنند.

امام جمعه بجنورد خاطرنشان کرد: بی تردید آتش زدن مساجد و توهین به مقدسات با برنامه ریزی های خارج از کشور انجام می شود و کار مردم ولایتمدار نیست.

وی افزود: براساس اطلاعات، ۲۸ هزار اسلحه گرم از مرز کشور وارد شده است؛ اگر این اغتشاش از خارج مرز هدایت نمی شود چرا اسلحه وارد کشور می شود؟

حجت الاسلام نوری بیان کرد: در این اغتشاشات دشمن به دنبال ایجاد انفعال در مردم، نیروی نظامی و بسیج بود و می خواست این را تداعی کند که کار نظام تمام است اما مردم با تبعیت از رهبری همواره پشتیبان نظام اسلامی هستند.

کد مطلب 5624392

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