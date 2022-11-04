به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان در گناباد پس از اقامه نمازجمعه با حضور دانش آموزان و اقشار مختلف مردم از مسجد جامع و مصلی امام خمینی (ره) تا چهارراه شهید احمدیان مقدم این شهر برگزار شد.

نمازگزاران گنابادی در این راهپیمایی با شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» خشم و انزجار خود از استکبار جهانی را به نمایش گذاشتند و بر استمرار استکبارستیزی نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کردند.

حضور اقشار مختلف جامعه در کنار دانش‌آموزانی که به همراه خانواده خود در این راهپیمایی شرکت کردند، خودنمایی می‌کرد.

همچنین مردم ولایی شهر کاخک نیز صبح امروز راهپیمایی خود را در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی از مقابل مسجد جامع و مصلی این شهر تا بقعه متبرکه امامزاده محمد عابد (ع) برگزار کردند.