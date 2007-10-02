به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی کارگران در بیانیه ای از مردم عزیز ایران اسلامی خصوصا کارگران دعوت کرد تا با حضور پرشکوه خود یکبار دیگر وحدت و یکپارچگی همه اقشار جامعه را به نمایش بگذارند که قطعا حضور ما در صحنه موجب تقویت رزمندگان فلسطین وحزب الله لبنان و ایجاد وحدت بیشتر در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خواهد شد.

در بیانیه جامعه اسلامی کارگزان همچنین آمده است : بی شک یکبار دیگر با تشکیل اجتماع میلیونی در روز قدس ملت ایران خصوصا کارگران به وظیفه الهی خویش عمل نموده و اقتدار و انسجام مسلمانان را برخ جهانیان خواهد کشاند و به استکبار جهانی خواهد گفت که این یادگار امام (ره) تا برپائی جشن پیروزی فلسطینیان وخشکاندن ریشه صهیونیسم ادامه خواهد داشت.

جامعه روحانیت مبارز هم در اطلاعیه ای ضمن دعوت مردم قهرمان و موحد ایران اسلامی برای حضور میلیونی روز قدس و اعلام همپیمایی با مردم فلسطینی تا رهائی قدس شریف تصریح کرد اصرار بر دفاع از فلسطین و حضور در روز قدس سرانجام به تحقق وعده الهی خواهد انجامید و دشمن وادار به عقب نشینی خواهد شد .

در این اطلاعیه همچنین آمده است: مسئله دفاع از مردم فلسطین باید از روز قدس فراتر رفته و به مسئله همیشگی و همه جایی ملت های مسلمان در همه جهان در آید و بعد بین المللی انقلاب اسلامی بیش از پیش تقویت شود و در جهت تحقق آرمان امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و مقام معظم رهبری مدظله العالی تلاش مضاعف گردد.

اطلاعیه جامعه روحانیت مبارز می افزاید : پیشگامی شما مردم مسلمان در دفاع از مردم مظلوم فلسطینی ، تحقق بخش و ضامن وحدت اسلامی و باطل السحر کسانی اسکه بر طبل اختلاف بین شیعه و سنی می کوبند و به ایران اسلامی اتهامات واهی می زنند.

مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی هم که متشکل از خانواده های معظم شهدا ، آزادگان سرافراز و جانبازان است اعلام کرد که به تبعیت از ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه ای ( مد ظله العالی) ، در راهپیمایی پرشور حمایت از آرمان های فلسطین در روز جمعه شرکت نموده و از مردم شریف ایران می خواهیم به وظیفه انقلابی خود عمل نمایند.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی هم در اطلاعیه ای ضمن اعلام خشم و انزجار از جنایات رژیم منفور صهیونیستی و استکبار جهانی که دم از حقوق بشر می زند و چشم و گوشش را بسته و قتل وعام جوانان فلسطینی را نادیده می گیرد، همگام با حضور گسترده و یکپارچه تمامی مسلمانان جهان در راهپیمایی بزرگ روز جمعه ، روز قدس را نشانگر وحدت وهمبستگی بین المللی مسلمانان در حمایت از حقوق قانونی و مردم مسلمان فلسطین دانست.

کانون سردفتران و دفتریاران هم طی بیانیه ای ضمن دعوت از ملت شریف و قهرمان ایران اسلامی در راهپیمایی شکوهمند روز قدس ، بار دیگر حمایت خود را از حق جویی ، عدالت خواهی و مردم فلسطین اعلام کرد.

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن تمام جنایات و حرکت های نسل کشی روز افزون رژیم صهیونیستی و انتقاد از جامعه بین المللی در کوتاهی از انجام وظایفشان در خصوص مسئله فلسطین از مسلمانان و آزادی خواهان جهان برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد تا با شهدا و بازماندگان انتفاضه فلسطین و آرمان های حضرت امام خمینی «ره» پیمانی دوباره می‌بندد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در اطلاعیه خود به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی قدس تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز که همواره در دفاع از آرمانهای اسلامی انقلاب ایران پیشتاز بوده است یک بار دیگر با فرا رسیدن روز قدس ، همراه با ملت بزرگ ایران و دوشا دوش دیگر ملل اسلامی به صحنه خواهد آمد تا ضمن اعلام حمایت از قیام مردم مظلوم فلسطین و محکوم نمودن جنایات صهیونیست های غاصب ، عزم راسخ خود را در پاسداری از اندیشه های والای امام خمینی (ره) تحت رهبری فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای ( مدظله العالی ) به نمایش بگذارد. به امید روزی که شاهد رهایی قدس عزیز از چنگال ستمگران باشیم.