درخواست مجوز استخدام ۱۰۰ هزار نفر در وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کریم خانی، به ساخت و تکمیل ۵ هزار پروژه وزارت بهداشت در کشور اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری بیش از ۲ هزار پروژه به بهره‌برداری می‌رسد که برای راه‌اندازی آنها نیازمند نیروی انسانی هستیم که در همین راستا درخواست مجوز استخدام ۱۰۰ هزار نفر به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده که در صورت تأمین اعتبار و اخذ مجوز، در سال جاری آزمون استخدامی در وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

وی ضمن اشاره به تلاش‌های مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در راستای ساماندهی و یکپارچه‌سازی سامانه‌های وزارتخانه، افزود: تعداد سامانه‌ها از حدود ۱۰۰۰ سامانه به کمتر از ۱۲۰ مورد کاهش پیدا کرده است که گام بزرگی در راستای چابک سازی و هوشمند سازی خدمات الکترونیک نظام سلامت خواهد بود.

کریم‌خانی با اشاره به اتصال بیش از ۸۵ درصد سامانه‌های ارائه خدمات الکترونیک عمومی نظام سلامت به پنجره واحد خدمات الکترونیک دولت، ابراز امیدواری کرد که به زودی سایر سامانه‌های خدمات عمومی و تخصصی وزارت بهداشت به این درگاه متصل شوند تا عموم مردم از این خدمات بهره‌های لازم را ببرند.

مدیر روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به تدوین نظام دیده‌بانی منابع انسانی و مدل نوین برآورد نیروی انسانی در ابعاد ملی برای اولین بار در کشور اشاره کرد و از تدوین لایحه قانون برنامه هفتم ‎توسعه در حوزه سلامت در وزارت بهداشت خبر داد و تصریح کرد: در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با برنامه‌ریزی صحیح و با بهره‌گیری از خرد جمعی و نظرات برترین اساتید و نخبگان حوزه سلامت در راستای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مردم کشور در حال تلاش هستیم.

وی در ادامه تبدیل وضعیت را یکی از ارزشمندترین اقدامات در راستای ساماندهی و ایجاد انگیزه پرسنلی در حوزه منابع انسانی وزارت بهداشت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در راستای اجرای قانون ‎تبدیل وضعیت ایثارگران، ۶۸ هزار نفر از کارکنان نظام سلامت تبدیل وضع شدند که در تلاش هستیم با اخذ مجوز، کارکنان شرکتی، ۸۹ روزه و به خصوص نیروهای طرحی دوران کرونا نیز تبدیل وضعیت شوند.

مدیر روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ضمن اشاره به برگزاری مستمر جلسات دبیرخانه کمیته ملی شهدای خدمت در معاونت توسعه وزارت بهداشت از تائید ۲۷۴ پرونده به عنوان شهدای خدمت (مدافعان سلامت) توسط این کمیته خبر داد.

کریم خانی ضمن اشاره به برنامه‌های عدالت محورانه وزارت بهداشت برای توزیع عادلانه منابع و نیروی انسانی متخصص در سطح کشور با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار اظهار داشت: تمهیدات مناسبی با هدف بهبود شرایط ماندگاری منابع انسانی و پزشکان در این مناطق از طریق بسته‌های تشویقی و طرح‌های بومی گزینی، اندیشیده شده است تا بتوان دسترسی آسان و ارزان مردم به خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کرد.