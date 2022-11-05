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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۸:۵۶

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان:

بیشترین رشد سرانه مطالعه کتاب در شهرستان ابهر است

بیشترین رشد سرانه مطالعه کتاب در شهرستان ابهر است

زنجان-مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان گفت: بیشترین رشد سرانه مطالعه کتاب در سطح استان متعلق به شهرستان ابهر است و توسعه کتابخانه مرکزی این شهر باید جزء اولویت‌های مسئولان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضاخانی شامگاه جمعه در حاشیه مراسم افتتاح کتابخانه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی منطقه حسین‌آباد ابهر، به رویکرد نسل جدید کتابخانه‌های عمومی در کشور اشاره کرد و گفت: در این رویکرد تنها تحویل کتاب و سالن مطالعه مدنظر نیست بلکه کتابخانه‌های عمومی به قطب فرهنگی تبدیل می شوند.

وی بیان داشت: بیشترین رشد سرانه مطالعه کتاب در سطح استان متعلق به هرستان ابهر است و اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی نیز اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای تأمین تجهیزات کتابخانه‌ای اختصاص داده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان گفت: توسعه کتابخانه مرکزی ابهر باید جز اولویت‌های مسئولان قرار گیرد.

رضاخانی تاکید کرد: در کتابخانه‌های عمومی بیش از ۶۰ خدمت جدید ارائه خواهد شد و هم‌اکنون در اتاق عمل نوجوان‌ها ۹ خلاقیت در حال طراحی است.

وی به تغییر رویکرد در برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی اشاره کرد و یاد آور شد: کتابخانه‌های عمومی در رویکرد جدید تبدیل به باشگاه اجتماعی شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان تاکید کرد: کتابخانه عمومی شهید سلیمانی، با بخش‌هایی چون مخزن با چهار و ۵۰۰ نسخه کتاب، دو سالن مطالعه برادران و خواهران، بخش کودک و سالن اجتماعات به مردم منطقه حسین‌آباد در حاشیه شهر ابهر است.

رضا خانی گفت: ساختمان کتابخانه و فرهنگسرای سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی حسین‌آباد ابهر از طرح‌های بازآفرینی پایدار شهری با زیر بنای ۶۳۰ متر مربع در دو طبقه شامل طبقه همکف فرهنگ‌سرای شهرداری و طبقه اول کتابخانه عمومی با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال توسط مسکن و شهرسازی احداث و بخش کتابخانه با اعتبار ۳ میلیارد ریال تجهیز شده است.

کد مطلب 5624581

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