۴ شهرستان استان سمنان در وضعیت آبی/ بازگشت آرامش نسبی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام ستاد مقابله با کرونا مبتنی بر آمارهای ارسالی از طرف انشگاه های علوم پزشکی سمنان و شاهرود، بالاخره شهرستان سرخه بعد از یک ماه قرار گرفتن در وضعیت نارنجی شیوع کرونا، به وضعیت آبی تغییر شرایط داد.

هم اکنون چهار شهرستان استان سمنان شامل میامی، دامغان، آرادان و سرخه در وضعیت آبی کرونایی هستند و شاهرود، سمنان، مهدی شهر و گرمسار در وضعیت زرد و هیچ شهرستانی در شرایط نارنجی قرار ندارد.

نکته قابل توجه اما اینجا است که مهدی‌شهر تا همین دو هفته قبل در وضعیت آبی کرونایی بود اما از هفته گذشته به زرد تغییر وضعیت داده است. هفته قبل دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از بستری شدن یک بیمار کرونایی در بیمارستان خبر داده بود که نشان می دهد شرایط رو به سمت تثبیت شدن است.

وضعیت کرونا در سمنان نیز با کاهش روبرو بوده اما همچنان شهرستان های عمده و پرجمعیت استان سمنان شاهرود و سمنان و گرمسار در وضعیت زرد یا همان هشدار هستند و این نشان می دهد که کماکان باید رعایت پروتکل های بهداشتی را لحاظ کرد.

در کنار کرونا اما شیوع آنفولانزای شدید در استان سمنان نیز نیاز رعایت پروتکل های بهداشتی را افزایش داده است هرچند به گفته مسئولان علوم پزشکی سمنان در یک هفته اخیر در این بیماری نیز شاهد کاهش چشم گیر بودیم.

وضعیت آبی در واقع شرایط تثبیت شده بیماری کرونا محسوب می‌شود اما به معنای پایان همه محدودیت‌ها و پروتکل‌ها نخواهد بود چرا که با بی احتیاطی، ممکن است دوباره شرایط استان تغییر کند. تنها ۱۲ شهر در کل کشور در شرایط نارنجی کرونایی به سر می برند که خوشبختانه با زرد شدن سرخه، استان سمنان در این فهرست نماینده ای ندارد.

یک شهرستان هم اکنون در کل کشور در وضعیت قرمز است و تعداد شهرهای موجود در وضعیت زرد ۲۱۱ شهر عنوان شده که نسبت به هفته قبل افزایش ۳۰ موردی را شاهد هستیم.