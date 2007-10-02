روز قدس روز اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سراسر جهان است

حجت الاسلام احمد عجمین در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد افزود: حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس توطئه های دشمنان علیه مسلمانان را خنثی خواهد کرد.

وی با ذکر این نکته که مسلمانان همواره با حضور در راهپیمایی ها شکوه و عظمت خاصی را بر جای گذاشتند، تصریح کرد: وظیفه تمام مسلمانان جهان این است که با حضور با شکوه در راهپیمایی روز قدس به مقابله بپردازند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان یزد ایده فکری امام راحل برای نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس را با اهمیت ترین مسئله برای ایجاد وحدت بین مسلمانان عنوان کرد و گفت: امام خمینی (ره) با اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس مسئله فلسطین را به عنوان دغدغه مهم جهان اسلام بیان کرد.

حجت الاسلام عجمین اظهار امیدواری کرد: باید تلاش نماییم که جهان اسلام متحد شده و با اتحاد و انسجام بیشتر علیه رژیم جنایتکار صهیونیستی مقابله برخیزد.

وی در پایان از عموم مردم به خصوص مردم دارالعباده یزد خواست با توجه به شرایط حساس کنونی در این مراسم باشکوه شرکت فعال داشته باشند.