تخصیص اعتبارات در استان مازندران ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن تسلیت به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و با گرامیداشت هفته مازندران و با تاکید بر بررسی دقیق و تدوین سند چشم انداز توسعه و پیشرفت استان، اظهار داشت: سهم مازندران از بودجه و اعتبارات ملی در قبال نقش آفرینی این استان در بخش های مختلف بسیار ناچیز و نگران کننده است.

وی در ادامه با اشاره به کند بودن روند توسعه و پیشرفت استان به ویژه مرکز مازندران، افزود: یکی از مهم ترین چالش های امروز مرکز مازندران و استان پایین بودن اعتبارات این استان و کند بودن فرآیند پروژه های نیمه تمام و در حال ساخت استان است که نیازمند اعتبارات و توجه بیشتر از سوی دولت محترم و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی است.

بابایی کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت افزایش سهم مازندران و توزیع عادلانه اعتبارات با توجه به نقش آفرینی این استان در حوزه های مختلف ملی اشاره و تصریح کرد: از شایستگی این استان در تولیدات مختلف محصولات کشاورزی، باغی و مرکبات، دام و طیور، صنعت و معدن، جذب گردشگر و توریست داخلی و خارجی همواره ذکر می شود اما در همین بخش های مهم و استراتژیک هم دچار مشکل هستیم و کشاورزان، تولید کنندگان و کار آفرینان استان گله مند هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به برخورداری استان از نعمت دریا و سواحل و منابع طبیعی و پوشش های جنگلی و خاک حاصل خیز و قابلیت های کشت متنوع محصولات، تاکید کرد: با توجه به برخورداری استان از عوامل مساعد طبیعی و آب و هوایی و وجود سواحل و دریا و پوشش های جنگلی بسیار زیبا و بکر، اما در حوزه های زیر ساخت صنعت توریست و گردشگر هنوز دچار مشکلات عدیده هستیم و وضعیت راه ها و جاده ها زیبنده این استان مهم و تاثیر گذار نیست.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به فرهنگ غنی مردم دیار علویان و قابلیت های مختلف فرهنگی و هنری این استان، خاطر نشان کرد: فرهنگ و رسوم اصیل مردم صبور و زحمت کش مازندران باید برای دیگر استان ها و حتی برخی کشورهای همسایه حوزه دریای خزر و حتی منطقه تبیین شود و هنرمندان در تمامی بخش ها، اعم از موسیقی غنی و فاخر و......و نخبگان و فرهیختگان این استان باید برای پویایی و معرفی این استان و فراگیر کردن فرهنگ اصیل مازندران تلاش و همت ویژه داشته باشند.