تظاهرات میلیونی در اعتراض به اظهارات موهن نسبت به اسلام در مالی

به گزارش خبرگزاری مهرT تظاهرات گسترده ای در اعتراض به پخش یک فیلم حاوی عبارت‌ها و اعمال کفرآمیز علیه قرآن کریم و اسلام در خیابان استقلال در مرکز باماکو پایتخت مالی برگزار شد. این تظاهرات به ابتکار شورای عالی اسلامی در مالی، سازمان اصلی اسلامی در این کشور انجام شد.

عبدالله فادیغا، امام جماعت باماکو، گفت: آنچه رخ داده نابخشودنی است. باید عامل این اظهارات کفرآمیز دستگیر و محاکمه شود.

در حالی پلیس مالی تعداد تظاهرکنندگان را هزاران نفر تخمین زد که برگزارکنندگان این تظاهرات اعلام کردند که بیش از یک میلیون در آن شرکت کردند.

تظاهرکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی که حاوی عبارت‌هایی مانند «کفر ممنوع» و «دیگر حمله به اسلام و پیامبر (ص) نشود» بود، اهانت به قرآن و اسلام را محکوم کردند.

در همین حال، دادستان کل در باماکو اعلام کرد: شش نفر از جمله یک نویسنده به اتهام توهین مذهبی که می‌تواند اخلال در نظم عمومی شود، بازداشت موقت شدند.

دادستان کل در بیانیه ای اعلام کرد: این بازداشت‌ها در پی پخش یک فیلم در شبکه‌های اجتماعی انجام شد. این فیلم مردی را نشان می‌دهد که اظهارات توهین آمیز نسبت به مسلمانان می‌دهد و رفتارهای موهن نسبت به قرآن و پیامبر اسلام (ص) انجام می‌دهد.

تحقیقات دوشنبه گذشته آغاز شد و شخصی که این اظهارات توهین آمیز را مطرح کرده، متواری است.