اغلب بیمارستان های آذربایجان شرقی فرسوده هستند

محمد معمارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: متاسفانه ساخت یک بیمارستان در تبریز پس از 12 سال از آغاز ساخت همچنان نیمه تمام مانده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تلاش صورت گرفته در سال های اخیر هنوز نتوانسته ایم به استانداردهای لازم در بخش درمان دست یابیم و در صدد هستیم تا این کمبودها را به سرعت مرتفع کنیم .

معمارزاده تصریح کرد: در آذربایجان شرقی که بیمارستان های آن به بیماران چهار استان دیگر نیز خدمات ارائه می دهند، تنها 48 پزشک متخصص قلب و عروق وجود دارد .

وی با بیان این مطلب که بخش درمان با سایر بخش ها تفاوت اساسی دارد، اذعان داشت: شرمنده مردم هستیم که نتوانسته ایم مطالبات آنان در بخش درمان را در حد مطلوب برآورده کنیم .

استاندار آذربایجان شرقی افزود: در این بخش ضعیف هستیم و نیازمند توجه و اعتبارات ملی و جا دارد مسئولان کشوری عنایت ویژه ای به بهداشت و درمان این استان داشته باشند.