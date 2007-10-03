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۱۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۴

استاندار آذربایجان شرقی:

اغلب بیمارستان های آذربایجان شرقی فرسوده هستند

اغلب بیمارستان های آذربایجان شرقی فرسوده هستند

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان گفت: در حال حاضر فضاهای فیزیکی و تجهیزات بخش عمده بیمارستان ها و مراکز درمانی آذربایجان شرقی فرسوه بوده و نیازمند نوسازی و بازسازی است.

محمد معمارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: متاسفانه ساخت یک بیمارستان در تبریز پس از 12 سال از آغاز ساخت همچنان نیمه تمام مانده است.

وی تصریح کرد: با توجه به تلاش صورت گرفته در سال های اخیر هنوز نتوانسته ایم به استانداردهای لازم در بخش درمان دست یابیم و در صدد هستیم تا این کمبودها را به سرعت مرتفع کنیم.

معمارزاده تصریح کرد: در آذربایجان شرقی که بیمارستان های آن به بیماران چهار استان دیگر نیز خدمات ارائه می دهند، تنها 48 پزشک متخصص قلب و عروق وجود دارد.

وی با بیان این مطلب که بخش درمان با سایر بخش ها تفاوت اساسی دارد، اذعان داشت: شرمنده مردم هستیم که نتوانسته ایم مطالبات آنان در بخش درمان را در حد مطلوب برآورده کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: در این بخش ضعیف هستیم و نیازمند توجه و اعتبارات ملی و جا دارد مسئولان کشوری عنایت ویژه ای به بهداشت و درمان این استان داشته باشند.

کد مطلب 562466

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