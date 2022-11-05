استقرار هوای سرد شبانه در اکثر مناطق کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای هواشناسی از امروز تا دوشنبه هفته جاری استقرار هوای سرد شبانه در غالب نقاط استان کرمانشاه پیش بینی میشود.
وی افزود: همچنین گاهی اوقات وزش باد مهمترین پدیدههای جوی در استان کرمانشاه خواهند بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت از روز سه شنبه تا پایان هفته جاری گذر امواجی کم رطوبت از جو منطقه سبب ابرناکی آسمان و افزایش نسبی دمای شبانه خواهند شد.
دولتشاهی بیان کرد: این شرایط در ساعاتی از روزهای سه شنبه و جمعه هفته آینده ممکن است در پارهای نقاط با بارش خفیف و موقت باران نیز همراه باشد.
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