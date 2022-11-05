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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۲

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خبر داد؛

استقرار هوای سرد شبانه در اکثر مناطق کرمانشاه

استقرار هوای سرد شبانه در اکثر مناطق کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به شرایط جوی استان طی روزهای آینده، از استقرار هوای سرد شبانه در اکثر مناطق کرمانشاه خبر داد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی از امروز تا دوشنبه هفته جاری استقرار هوای سرد شبانه در غالب نقاط استان کرمانشاه پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین گاهی اوقات وزش باد مهمترین پدیده‌های جوی در استان کرمانشاه خواهند بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت از روز سه شنبه تا پایان هفته جاری گذر امواجی کم رطوبت از جو منطقه سبب ابرناکی آسمان و افزایش نسبی دمای شبانه خواهند شد.

دولتشاهی بیان کرد: این شرایط در ساعاتی از روزهای سه شنبه و جمعه هفته آینده ممکن است در پاره‌ای نقاط با بارش خفیف و موقت باران نیز همراه باشد.

کد مطلب 5624687

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