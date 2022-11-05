فرآوری مواد معدنی استان همدان در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاج بابایی صبح شنبه در جمع فعالین اقتصادی استان همدان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، با بیان اینکه هر آنچه که سرمایه گذاران ما گفتند و هر آنچه را که نگفتند حرف ماست و با تمام قدرت تعظیم و تکریم کرده و حرف‌های آنها را بشنویم.

وی با اشاره به اینکه استان همدان ظرفیت و پتانسیل زیادی در حوزه صنعت و معدن دارد، افزود: گام‌های زیادی در حوزه پیشرفت در صنعت رخ داده است؛ در این راستا می‌توان به منطقه ویژه، شهرک بنکداران، شهرک‌های تک و غیره اشاره کرد که به سبب این پروژه‌ها می‌توان شاهد پیشرفت و تعالی استان همدان شده‌اند.

حاجی بابایی در ادامه با بیان اینکه صنعتگران همدان ظرفیت ساختمان ایران را دارند، عنوان کرد: در استان همدان در سال جاری زمینه مالیات کف میزان تعیین شده است اما در سال‌های گذشته مقدار آن بیشتر از استان‌های دیگر بوده که دلیل آن مربوط به اداره مالیات است که تا سال گذشته ۲۰ درصد بیشتر از مقدار تعیین مالیات اخذ کرده است.

وی با تاکید بر اینکه باید برای پیشرفت بخش صنعت و معدن گام برداریم، اظهار کرد: در همین راستا مجلس شورای اسلامی با ایجاد قوانین تسهیل در بخش صنعت و معدن اقداماتی را انجام داده است و هم اکنون در بخش معدن قانون تسهیل گرایانه در دست تصویب است.

وی تصریح کرد: لازم است که هر چه سریع‌تر مجوزهای لازم را به معادن برای تبدیل سنگ‌های خاص معدنی که زادگاه آن همدان است به فرآورده‌های باارزش بدهیم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: تبدیل سنگ‌های با ارزش معدنی به فرآورده‌های مختلف سبب رونق اقتصادی و ارزش افزوده برای استان همدان می‌شود و واگذاری این فرصت به دیگر استان به ضرر همدان است.