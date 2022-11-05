پیش بارش برف در ارتفاعات گیلان/ دما ۱۰ درجه کاهش می یابد

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: بررسی این الگوها نشان دهنده نفوذ تدریجی سامانه بارشی به منطقه و بارش باران و وزش باد است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آسمان اکثر نقاط استان گیلان کمی تا نیمه ابری است، افزود: با نفوذ تدریجی سامانه جدید شاهد بارش باران و وزش باد شدید برخی مناطق خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان به کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوای استان در این مدت اشاره و اضافه کرد: این شرایط تا اواسط هفته جاری در استان حاکم خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه در این مدت احتمال بارش برف در ارتفاعات نیز دور از انتظار نیست، گفت: با توجه به شدت بارش‌ها هشدار سطح نارنجی هواشناسی نیز صادر شده است.

دادرس در ادامه با اشاره به پیش بینی احتمال بالا آمدن آب رودخانه و مسیل از شهروندان خواست از نزدیک شدن به این مناطق در زمان بارش باران جدا خودداری کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آسمان شهر رشت مرکز استان گیلان نیز نیمه ابری است، گفت: دمای هوای این شهر در حال حاضر ۱۷ درجه سلسیوس و رطوبت فعلی آن نیز ۸۲ درصد است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه دریا نیز امروز برای انجام فعالیت دریایی با احتیاط مناسب است، تصریح کرد: از فردا با افزایش ارتفاع موج شرایط برای انجام فعالیت‌های مرتبط دریایی و صید و صیادی نامناسب است.