اشتغال ۲۵۰۰ نفر در معادن استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد الیاسی شنبه در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار همدان با فعالان اقتصادی افزود: اشتغال مستقیم معادن استان حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب ۳۱۰ معدن دارای پروانه بهره برداری با ذخایر معدنی غنی و متنوع در سطح کشور است.

وی با بیان اینکه هم اکنون از ۳۱۰ معدن دارای پروانه بهره برداری ۲۰۰ معدن فعال و ۱۱۰ معدن غیر فعال است، ادامه داد: استان همدان در مواد معدنی شامل آندالوزیت، شیست، فلدسپات، سیلیس، دولومیت و سنگ تزئین دارای وضعیت نسبی است.

نماینده خانه معدن استان همدان بیان کرد: ظرفیت اسمی سالانه پروانه‌های بهره برداری در حال حاضر حدود ۲۱ میلیون تن است که بر اساس آمار و ارقام موجود حدود ۱۵ میلیون تن استخراج واقعی سالانه برآورد می‌شود.

الیاسی در ادامه خاطرنشان کرد: از عمده علل غیر فعال بودن برخی معادن، تجهیز و آماده سازی و تامین ماشین آلات، اتمام اعتبار پروانه، مشکلات منابع طبیعی، محیط زیست و معارضان محلی، رکورد و نداشتن کشش بازار، ناتوانی مالی بهره بردار به دلیل هزینه‌های بالای تجهیزات و مشکلات حقوقی و قضایی است.

وی درباره آخرین وضعیت صنایع معدنی استان همدان، گفت: ۳۷۵ واحد صنایع معدنی پروانه دار با اشتغال هفت هزار و ۵۰۰ نفر و ظرفیت سالانه ۲۷ میلیون تن در استان وجود دارد که ۳۴ درصد از کل سرمایه استان را تشکیل می‌دهند.

عضو هیئت رئیسه خانه معدن استان همدان ادامه داد: نسبت آماری جایگاه استان به کشور نشان دهنده این است که ۲.۶ درصد معادن کشور، ۳.۳ درصد ذخایر معدنی، ۱.۵ درصد اشتغال بخش معدن کشور مربوط به استان است.

الیاسی در پایان خواستار تسهیل در صدور مجوزهای ورود ماشین آلات معدنی که در حال حاضر در کشور تولید نمی‌شوند شد و گفت: واگذاری مجوزها و مزایده‌هایی که همجوار معادن فعال قرار گرفته به منظور توسعه به همان معادن در حال فعالیت، باید تسهیل شود.