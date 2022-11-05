ورود دومین سامانه بارشی به استان بوشهر/ دریا متلاطم است

پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی امروز و فردا با وزش بادهای شمالی، سواحل استان بویژه در مناطق جنوبی متلاطم خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین پیش بینی می‌شود از روز سه شنبه با نفوذ سامانه ناپایدار جوی به استان و تداوم فعالیت آن تا روز چهارشنبه، ضمن افزایش سرعت وزش بادهای جنوبی، در برخی نقاط وقوع رعدوبرق، رگبار باران و وزش تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است.

وی گفت: امروز و فردا نیز در برخی از ساعات با افزایش پوشش ابر، احتمال بارش‌های پراکنده در سطح استان و روی دریا دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: طی این مدت آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد، گاهی افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده به همراه رعدوبرق (غالباً بر روی دریا)، در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعات و روی دریا در نواحی جنوبی در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

مساعدی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در مناطق جنوبی طی ساعاتی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.