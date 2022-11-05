۳۰ درصد واحدهای تعطیل مشکل اهلیت سرمایه گذار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا فاطمی امین صبح شنبه در جمع فعالین اقتصادی، اظهار کرد: ما به عنوان وزارت صمت وظیفه داریم تمام موضوعات مربوطه را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: مصوبه‌هایی وجود داشت که اگر واحدهای تولیدی طلبی از دولت دارند و به موقع پرداخت نشود، دولت باید جریمه شود، مصوبه دیگر در شورای پول و اعتبار این بود که واحدهایی که به بانک‌ها بدهکارند ۷ درصد پرداخت و مابقی قسطی شود.

فاطمی امین تاکید کرد: شفافیت و رتبه بندی در حال انجام است تا بر آن اساس تسهیلات داده شود، همچنین در ماشین‌های حوزه معدن برخی از تولیدات داخلی و برخی خارجی استفاده شود.

وی با بیان اینکه تولیدات ماشین‌های معدنی در ۶ ماه اول سال صددرصد رشد داشته است، افزود: مزایده‌ها برخی اجرا شده و برخی مانده، قبلاً مزایده‌ها تنها به لحاظ مالی واگذار می‌شد اما در اصلاح قوانین جدید امتیاز فنی هم در نظر گرفته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات حوزه معدن بسیار خوب و بالاست، گفت: فعال سازی واحدهای تعطیل که در ۳۰ درصد واحدهای تعطیلی مشکل اهلیت سرمایه گذار را در دستور کار داریم.

فاطمی امین تصریح کرد: تأمین مالی زنحیره ای، به این صورت که هر واحد یک وام نمی‌گیرد بلکه تولید کنندگان در یک حوزه اقدام می‌کنند که ۳۰ هزار میلیارد تومان از این طریق تأمین بودجه شده است نیز از موارد دیگر است که به آن می‌پردازیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: سقف اعتباری از واحدهای تولیدی باید برداشته شود و این موضوع به نفع تولید کنندگانی است که شفاف عمل می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان یادآور شد: باید به واحدهای تولیدی که شکل می‌گیرند توجه ویژه ای شود و یکی از اشکالات در صنعت کشور، بها ندادن به واحدهای نوپا است.