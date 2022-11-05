کسب درآمد با طراحی سایت تابان شهر

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این مطلب می‌خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که چرا صاحبان کسب و کارها به طراحی سایت نیاز دارند و چگونه می‌توان با طراحی سایت فروشگاهی حتی در زمانی که درب مغازه شما بسته است، درآمد داشته باشید! در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی این مورد بپردازیم.

در دوران کرونا بسیاری از کسب و کارهای سنتی مجبور به تعطیلی شدند؛ همچنین با سازگاری مردم با خریدهای اینترنتی کمتر کسی امروزه به روش سنتی خرید خود را انجام می‌دهد. این موضوع باعث شده است تا صاحبان کسب و کار نیز به دنبال راهی باشند تا بتوانند با این شرایط جدید شکل بگیرند. اینجاست که نیاز اصلی به طراحی سایت به وجود می‌آید. طراحی سایت به شما کمک می‌کند تا کسب و کار خود را در جهت درست قرار دهید و بتوانید در این بازار آنلاین خودی نشان دهید.

چگونه با طراحی سایت فروشگاهی و … درآمد ۲۴ ساعته داشته باشیم؟

طراحی سایت فروشگاهی دستیار شما در فروش است. اگر شما یک کسب و کار سنتی داشته باشید، حقیقت این است که تا زمانی که درب مغازه شما باز نباشد، درآمدی ندارید. این بدان معناست که از ۲۴ ساعت روز شما فقط می‌توانید مقدار زمانی که در مغازه هستید درآمد داشته باشید و باقی وقت عملاً نه تنها درآمدی برای شما حاصل نمی‌کند بلکه هزینه‌هایی را نیز برای شما به عمل می‌آورد. اما با طراحی سایت فروشگاهی، درب مغازه شما ۲۴ ساعت روز در هفت روز هفته باز است و برای شما درآمدزایی انجام می‌دهد. زمانی که شما خواب هستید، کاربری وارد سایت شما شده، محصول خود را انتخاب می‌کند، پاسخ سوالات خود را می‌گیرد، هزینه خرید آن محصول را پرداخت می‌کند و منتظر ارسال آن محصول توسط مدیر سایت می‌شود. تمام این اتفاق‌ها به واسطه انواع طراحی سایت فروشگاهی برای خرید محصول و یا طراحی سایت شرکتی برای ارائه خدمات و انواع دیگر مانند طراحی سایت پزشکی برای رزرو نوبت و … انجام می‌شود.

به عنوان مثال همان پزشکی که اگر در طول روز در مطب نباشد و تلفن‌های او قطع باشد نمی‌تواند به بیماران نوبت بدهد و درآمدی ندارد، به واسطه طراحی سایت پزشکی می‌تواند حتی در ساعات استراحت خود، تمامی تایم‌های خود را پر کند.

یا حتی برای شرکت‌هایی که خدمات متفاوتی را ارائه می‌دهند، یک وب سایت همه چیز تمام می‌تواند در وقت آنها صرفه جویی کند حتی اگر آن شرکت به یک وب سایت فقط برای معرفی نیاز داشته باشد، طراحی سایت شرکتی به آنها کمک می‌کند تا بتوانند راحت تر برند خود را به مشتریان خود معرفی کنند.

طراحی سایت خود را به چه شرکتی بسپاریم؟

حال با توجه به نیاز تمامی افراد به طراحی سایت با توجه به اصل عرضه و تقاضا، شرکت‌هایی که خدمات طراحی سایت را انجام می‌دهند نیز زیاد شدند. شما به عنوان یک کارفرما موظف هستید تا آگاهانه تمامی این شرکت‌ها را بررسی کنید، نمونه کارها و قیمت‌های آنها را با یکدیگر مقایسه کنید و بهترین انتخاب را داشته باشید. با توجه به شرایط موجود، که پیش تر در خبر طراحی سایت تابان شهر به کمک کسب و کارهای سنتی می‌آید منتشر شده بود، تابان شهر Tabaneshahr.com یکی از شرکت‌هایی بوده که از زمان کرونا تاکنون در تمام شرایط سخت و دشواری که برای کسب و کارها به وجود آمده آمادگی خود را در جهت راه اندازی بستر آنلاین و اینترنتی برای آنها اعلام کرده است. شما می‌توانید در تحقیقات خود، به تابان شهر به عنوان یکی از ۱۰ شرکت برتر طراحی سایت در ایران نگاهی بیاندازید.

نتیجه گیری

در این مطلب متوجه این موضوع شدیم که کسب و کار سنتی تنها تا زمانی برای شما درآمد کسب می‌کند که درب مغازه شما باز باشد، منشی شما در مطب حضور داشته باشد، اپراتور شرکت شما خواب نباشد و …. در صورتی که با طراحی سایت مرتبط به حوزه کاری خود، در هر کسب و کاری که باشید، زمان برای شما بی معنی می‌شود و می‌توانید در هر ساعتی از شبانه روز کسب درآمد داشته باشید بدون آن که نیاز باشد با یک مشتری ارتباط بگیرید. با طراحی سایت فروشگاهی، شرکتی، خدماتی، پزشکی و… می‌توانید پا به عرصه تکنولوژی و بستر آنلاین بگذارید و به هزاران کسب و کار اینترنتی حال حاضر اضافه شوید.

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