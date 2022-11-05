به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام عابدین خرّم به این شرح است: بار دیگر مردم شریف آذربایجان شرقی دوشادوش هموطنان خود در سراسر کشور، با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بصیرت و زمان‌شناسی خود را به نمایش گذاشتند و ثابت کردند که همچون همیشه در خط مقدم استکبارستیزی و دفاع از آرمان‌های انقلاب و امام راحل و در مسیر پیروی از ولایت هستند.

این حضور معنادار در این برهه حساس از تاریخ کشورمان که دشمنان قسم‌خورده انقلاب، به زعم باطل خود سعی در کمرنگ کردن پشتوانه مردمی نظام اسلامی دارند، بسیار تعیین‌کننده بود و نقشه‌های شوم بدخواهان و معاندان را نقش بر آب کرد.

آفرین بر شما مردم غیور و سلحشور آذربایجان و تبریز قهرمان که هیمنه دروغین استکبار را با مشت‌های پولادین و قدم‌های استوار خود در هم شکستید و ضمن تاکید بر مواضع اصولی خود در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، با آرمان‌های امام و شهدا پیمانی تازه بستید.

استاندار آذربایجان شرقی ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره همه شهیدان انقلاب اسلامی به ویژه شهدای مدافع امنیت، از حضور شکوهمند اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و به خصوص دانش‌آموزان و دانشجویان در راهپیمایی عظیم یوم‌الله ۱۳ آبان قدردانی کرد.