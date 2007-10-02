به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عروجی قبل از ظهر سهشنبه در جلسه کارگروه آمادگی استان در برابر حوادث غیر مترقبه به فرار رسیدن هفته کاهش بلایای طبیعی اشاره کرد و گفت: در این هفته که از 18 مهرماه آغاز و تا 25 این ماه ادامه خواهد داشت برنامههای گستردهای در سطح استان قم برگزار میشود.
وی تصریح کرد: برگزاری جلسات تخصصی با کارگروههای ویژه ستاد حوادث غیر مترقبه، برگزاری نمایشگاه جهت شناسایی و آموزش در مواقع حادثه به حادثه دیدگان، اجرای رزمایش امداد و نجات در مدارس، ادارات و دیگر اماکن، اجرای رژه نیروهای امدادی، برگزاری سمینار شوراها و دهیاریها در طول این هفته و... از مهمترین برنامههای هفته کاهش بلایای طبیعی استان قم است.
وی ضمن تاکید بر افزایش آگاهی مردم در هنگام وقوع حادثه خاطرنشان کرد: دستگاههای استان باید تلاش کنند تا با ارتقاء سطح آگاهی مردم از وقوع حادثه جلوگیری شود.
محسن عروجی عنوان کرد: بسیاری از مشکلات در زمان حادثه بهدلیل عدم آگاهی مردم بهوجود میآید که باید با آگاهی بخشیدن به مردم از بروز این مشکلات پیشگیری نماییم.
سرپرست ستاد حوادث غیر مترقبه استان قم در ادامه از احداث سیلویی جهت ذخیرهسازی وسایل مورد نیاز در مواقع حادثه خبرداد و یادآور شد: این سیلو که در محلات استان ساخته خواهد شد جهت مدیریت بحران محلی پیشبینی شده است که بسیار موثر خواهد بود.
وی متذکر شد: یک هزار سیلو در تمام کشور ساخته میشود و اولین سیلوی استان قم تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
محسن عروجی همچنین احداث شهرک و پارک حوادث در قم را از دیگر اقدامات ستاد حوادث غیر مترقبه استان عنوان کرد و ادامه داد: با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان قم دانش آموزان با استقرار در اردوگاه 15خرداد قم با مسائل امدادی و بهداشتی و همچنین اهمیت مقاوم سازی ساختمانها آشنا خواهند شد.
در ادامه این مراسم معاون عمرانی استاندار قم طی سخنانی گفت: هفته کاهش بلایای طبیعی فرصت مناسبی است تا دستگاههای استان بسیج شده و در برابر حوادث با یکدیگر متحد شوند.
علی متکیان با اشاره به شعار هفته کاهش بلایای طبیعی با عنوان "معنویت، آموزش و پیشگیری" تصریح کرد: تمام ظرفیتهای استان باید بسیج شده تا این شعار به صورت عملی در استان تحقق یابد.
وی در پایان تاکید کرد: مدیریت استان در تلاش است تا با برگزاری رزمایشی مشترک میان استانهای قم و استانهای معین قم هماهنگی میان آنها را تقویت کند.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست ستاد حوادث غیرمترقبه استان قم از احداث پارک حوادث در هفته کاهش بلایای طبیعی در استان قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن عروجی قبل از ظهر سهشنبه در جلسه کارگروه آمادگی استان در برابر حوادث غیر مترقبه به فرار رسیدن هفته کاهش بلایای طبیعی اشاره کرد و گفت: در این هفته که از 18 مهرماه آغاز و تا 25 این ماه ادامه خواهد داشت برنامههای گستردهای در سطح استان قم برگزار میشود.
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