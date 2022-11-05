هوای زنجان سردتر می شود

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و از روز دوشنبه بر میزان پوشش ابرها افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه شاهد بارش پراکنده باران در مناطق مختلف استان خواهیم بود، ابراز داشت: امکان بارش برف در ارتفاعات کوهستانی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان روند کاهشی داشته و هوا سردتر می‌شود و دمای فعلی شهر زنجان ۹ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا سردتر شده است.

رحمان نیا تاکید کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد با منفی چهار درجه سانتیگراد سومین منطقه سرد و شهر زنجان نیز دومین مرکز استان سرد کشور بود.