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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۴۱

رئیس اداره برنامه ریزی راه و شهرسازی استان زنجان اعلام کرد؛

معرفی ۴۲۲ واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری زنجان برای اخذ وام

معرفی ۴۲۲ واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری زنجان برای اخذ وام

زنجان-رئیس اداره برنامه ریزی راه و شهرسازی استان زنجان گفت: ۴۲۲ واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری چهار شهرستان استان زنجان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو گفت: از ۱۳ دی ماه سال گذشته سایت سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir فعال شده و سازندگان بخش خصوصی در بافت‌های کم برخوردار و ناکارآمد شهری در استان زنجان می‌توانند برای دریافت تسهیلات بانکی اقدام کرده و در سامانه مذکور ثبت نام کنند.

وی به آمار ثبت نام تسهیلات بافت فرسوده در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن در استان زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: طی سال جاری ۴۲۲ واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری در شهرستان‌های زنجان، ابهر، خرمدره و قیدار برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده ثبت نام و به بانک معرفی شده‌اند که در این میان بیشترین ثبت نامی ها برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده در استان مربوط به شهرستان زنجان با معرفی ۳۳۴ واحد مسکونی می‌باشد.

رئیس اداره برنامه ریزی و مطالعات مسکن راه و شهرسازی استان زنجان، تعداد واحد عقد قرار داد با بانک را ۲۹۶ مورد اعلام کرد و گفت: مبلغ عقد قرارداد ۸۶۳ میلیارد و ۶۴۱ میلیون تومان است که مبلغ پرداختی ۴۱۴ میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌باشد.

کردلو تاکید کرد: مکاتبات لازم با وزارت راه و شهرسازی و شرکت بازآفرینی شهری صورت گرفته و متقاضیان به صورت مرحله‌ای برای دریافت تسهیلات بافت فرسوده از طریق سامانه مذکور به بانک عامل معرفی می‌شوند.

وی افزود: ثبت نام برای دریافت تسهیلات برای واحدهای مسکونی بافت فرسوده شهری در استان زنجان همچنان ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به آدرس https://saman.mrud.ir ثبت نام کنند

کد مطلب 5624807

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