برنامه ریزی در امور تربیتی باید بر اساس نیاز و سن صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهردر کرج: فرهاد نظری پیش از ظهر امروز در گردهمایی مربیان پرورشی، تربیت بدنی، بهداشت و کتابداران مدارس ناحیه دو شهرستان اظهار داشت: در معاونت پرورشی و تربیت بدنی فعالیت های پرورشی باید در قالب بازی، سرود، داستان سرایی و قصه گویی، کار و هنر آموزی و گردش و تفریح پیاده شود و این عوامل برای مقطع دبستان باید از بازی شروع شده و به تفریح ختم شود و برای دوره دبیرستان این دوره برعکس شود.

وی افزود: هدف از اجرای کلیه فعالیت های تربیتی و پرورشی دستیابی به روش های تربیتی صحیح و سوق دادن دانش آموزان به توانمندی ها و رشد فکری و ذهنی آنهاست که باید به شکلی صحیح، طراحی، برنامه ریزی و اجرا شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: صبر و حوصله، شناخت مخاطبین، عامل بودن به مسائل دینی و تربیتی از مهمترین خصایص یک مربی پرورشی است و مربیان باید همه تلاش خود را برای نهادینه کردن این خصوصیات در خود به کار گیرند.

نظری با اشاره به اولویت های برنامه پرورشی در سال جاری یادآور شد: انس با قرآن، شناخت معصومین و توجه به نماز اهم برنامه های امسال هستند و باید به آن توجه ویژه ای شود.