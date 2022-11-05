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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۱۳

استاندار همدان اعلام کرد؛ 

احیای ۹۰ واحد تولیدی راکد در همدان

احیای ۹۰ واحد تولیدی راکد در همدان

همدان- استاندار همدان گفت: ۹۰ واحد راکد در حوزه تولید در سال جاری احیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد شنبه در جمع فعالین اقتصادی استان همدان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، گفت: از زحمات همه فراجا تشکر می‌کنم که در مقابل اغتشاشگران همچون کوه ایستادند و اجازه ندادند که خللی در امنیت کشور وارد شود.

وی ضمن تاکید بر حمایت از تولید کنندگان با توجه به منویات رهبری گفت: در سال‌های اخیر، مقام معظم رهبری تأکیدات خاصی بر تولید و اقتصاد دانش بنیان داشته‌اند و استان همدان این فرمان را رأس کار خود قرار داده است.

وی ضمن اشاره به احیای واحد راکد در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان اظهار کرد: ۹۰ واحد راکد در حوزه تولید در سال جاری احیا شده است.

استاندار همدان ادامه داد: همدان یک استان کشاورزی است اما مشکل آب دارد بدین سان لازم است که صنایع را جایگزین کشاورزی کنیم.

فربه شدن صنایع صنعتی مشکلاتی به همراه دارد

وی یادآور شد: فربه شدن صنایع صنعتی، مشکلاتی همچون دستمزد کارگران، حمل و نقل و غیره را ایجاد کرده است.

قاسمی فرزاد اظهار کرد: با حمایتی که از شهرک‌های صنعتی می‌شود می‌توان از مهاجرت از شهرک‌های کوچک به بزرگ جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه همدان ظرفیت و پتانسیل خوبی در حوزه صنعت و معدن دارد، اذعان کرد: بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری نیز در همدان فعال هستند و تلاش می‌شود ارتباط نزدیک بین دانشگاهیان و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شود.

این مقام مسئول در ادامه، با بیان اینکه در تأمین مالی مشکلاتی داریم و در برخی موارد برخی بانک‌ها به تکالیف خود خوب عمل نمی‌کنند، ابزار کرد: در سال‌های گذشته کمبود زیر ساخت و اعتبار داشتیم که ۴۰۰ میلیارد تومان در سفر ریاست جمهوری برای تجهیز آنها تصویب شد.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه هدایت سرمایه گذاران بزرگ را در پیش گرفته‌ایم و سعی شده تا در همدان شرایط آن فراهم شود، افزود: تأمین اعتبار برای صنایع برتر در همدان ۵۰ هکتار در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: تولیدکنندگان و صنعتگران ما در استان با تمام توان کار می‌کنند، نمایندگان استان نیز پای کار هستند.

استاندار همدان در پایان اظهار کرد: بالغ بر ۲۳۵۰۰ طرح اشتغال استان همدان پیش بینی شده که ۵۵ درصد آن محقق شده است.

کد مطلب 5624811

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