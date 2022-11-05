احیای ۹۰ واحد تولیدی راکد در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد شنبه در جمع فعالین اقتصادی استان همدان که با حضور وزیر صمت برگزار شد، گفت: از زحمات همه فراجا تشکر می‌کنم که در مقابل اغتشاشگران همچون کوه ایستادند و اجازه ندادند که خللی در امنیت کشور وارد شود.

وی ضمن تاکید بر حمایت از تولید کنندگان با توجه به منویات رهبری گفت: در سال‌های اخیر، مقام معظم رهبری تأکیدات خاصی بر تولید و اقتصاد دانش بنیان داشته‌اند و استان همدان این فرمان را رأس کار خود قرار داده است.

وی ضمن اشاره به احیای واحد راکد در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان اظهار کرد: ۹۰ واحد راکد در حوزه تولید در سال جاری احیا شده است.

استاندار همدان ادامه داد: همدان یک استان کشاورزی است اما مشکل آب دارد بدین سان لازم است که صنایع را جایگزین کشاورزی کنیم.

فربه شدن صنایع صنعتی مشکلاتی به همراه دارد

وی یادآور شد: فربه شدن صنایع صنعتی، مشکلاتی همچون دستمزد کارگران، حمل و نقل و غیره را ایجاد کرده است.

قاسمی فرزاد اظهار کرد: با حمایتی که از شهرک‌های صنعتی می‌شود می‌توان از مهاجرت از شهرک‌های کوچک به بزرگ جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه همدان ظرفیت و پتانسیل خوبی در حوزه صنعت و معدن دارد، اذعان کرد: بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری نیز در همدان فعال هستند و تلاش می‌شود ارتباط نزدیک بین دانشگاهیان و شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شود.

این مقام مسئول در ادامه، با بیان اینکه در تأمین مالی مشکلاتی داریم و در برخی موارد برخی بانک‌ها به تکالیف خود خوب عمل نمی‌کنند، ابزار کرد: در سال‌های گذشته کمبود زیر ساخت و اعتبار داشتیم که ۴۰۰ میلیارد تومان در سفر ریاست جمهوری برای تجهیز آنها تصویب شد.

قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه هدایت سرمایه گذاران بزرگ را در پیش گرفته‌ایم و سعی شده تا در همدان شرایط آن فراهم شود، افزود: تأمین اعتبار برای صنایع برتر در همدان ۵۰ هکتار در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: تولیدکنندگان و صنعتگران ما در استان با تمام توان کار می‌کنند، نمایندگان استان نیز پای کار هستند.

استاندار همدان در پایان اظهار کرد: بالغ بر ۲۳۵۰۰ طرح اشتغال استان همدان پیش بینی شده که ۵۵ درصد آن محقق شده است.