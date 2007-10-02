روز قدس روز رستاخیز استکبار ستیزی ملت ‌های مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در بیانیه مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان حوزه‌ ها و مدارس علمیه خارج از کشور آمده است: روز قدس، روز فریاد علیه جنایتکاران جهانی، روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین، روز تلاش برای آزادی مسجدالاقصی از یوغ صهیونیست‌ ها و روز روشنگری پیوند آمریکا و اسراییل در رویارویی با اسلام و مردم آزادی ‌خواه جهان است.



در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: امسال در حالی در آستانه روز جهانی قدس قرار گرفتیم که همزمان با دفاع شجاعانه و غرور ‌انگیز رئیس جمهور محبوب کشورمان از حقوق مسلم ملت بزرگ ایران و حقوق تمام مظلومان عالم به ‌ویژه مظلومان فلسطین و لبنان در دانشگاه کلمبیا و مجمع عمومی سازمان ملل، شاهد حملات ددمنشانه این رژیم اشغالگر به نوار غزه و کرانه باختری و به شهادت رساندن ده ها نفر از این مردم مظلوم بودیم.



همچنین در این بیانیه آمده است: طلاب، فضلا، مسئولان و کارکنان مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان حوزه ‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور با حضور حماسی خود در مراسم راهپیمایی یوم ‌الله قدس، میثاق خلل‌ ناپذیر خود را با تشیع راستین، اسلام ناب محمدی(ص)، اهداف متعالی انقلاب اسلامی و ارواح طیبه شهیدان تجدید می ‌نمایند و با گام ‌های استوارتر و مشت ‌های گره‌ کرده همراه مردم قهرمان و حماسه ‌ساز ایران اسلامی در راهپیمایی روز جمعه شرکت کرده و پشتیبانی حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلان نموده و وحدت وصلابت خود را به نمایش می‌ گذارند.