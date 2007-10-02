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۱۰ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

روز قدس روز رستاخیز استکبار ستیزی ملت ‌های مسلمان است

روز قدس روز رستاخیز استکبار ستیزی ملت ‌های مسلمان است

قم - خبرگزاری مهر: مرکز جهانی علوم اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم مسلمان برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در بیانیه مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان حوزه‌ ها و مدارس علمیه خارج از کشور آمده است: روز قدس، روز فریاد علیه جنایتکاران جهانی، روز حمایت از مردم مظلوم فلسطین، روز تلاش برای آزادی مسجدالاقصی از یوغ صهیونیست‌ ها و روز روشنگری پیوند آمریکا و اسراییل در رویارویی با اسلام و مردم آزادی ‌خواه جهان است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: امسال در حالی در آستانه روز جهانی قدس قرار گرفتیم که همزمان با دفاع شجاعانه و غرور ‌انگیز رئیس جمهور محبوب کشورمان از حقوق مسلم ملت بزرگ ایران و حقوق تمام مظلومان عالم به ‌ویژه مظلومان فلسطین و لبنان در دانشگاه کلمبیا و مجمع عمومی سازمان ملل، شاهد حملات ددمنشانه این رژیم اشغالگر به نوار غزه و کرانه باختری و به شهادت رساندن ده ها نفر از این مردم مظلوم بودیم.

همچنین در این بیانیه آمده است: طلاب، فضلا، مسئولان و کارکنان مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان حوزه ‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور با حضور حماسی خود در مراسم راهپیمایی یوم ‌الله قدس، میثاق خلل‌ ناپذیر خود را با تشیع راستین، اسلام ناب محمدی(ص)، اهداف متعالی انقلاب اسلامی و ارواح طیبه شهیدان تجدید می ‌نمایند و با گام ‌های استوارتر و مشت ‌های گره‌ کرده همراه مردم قهرمان و حماسه ‌ساز ایران اسلامی در راهپیمایی روز جمعه شرکت کرده و پشتیبانی حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلان نموده و وحدت وصلابت خود را به نمایش می‌ گذارند.

کد مطلب 562483

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