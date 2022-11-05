الگوی حکمرانی استان بوشهر تدوین و تعریف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری بوشهر، ابوطالب شفقت در نشست با مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر با اشاره به اینکه دشمن به شیوه‌های مختلف علیه نظام اقدام می‌کند اظهار داشت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کردند دشمن در جنگ ترکیبی اهداف خود را دنبال می‌کند که بدون شک این توطئه‌ها و تهاجم منجر به شکست می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور با اشاره به رو به افول و زوال رفتن قدرت آمریکا و منزوی شدن آن در مجامع جهانی از آغاز روز شمار انحلال رژیم صهیونیستی خبر داد و تصریح کرد: نوع هجمه‌های دشمن نشان می‌دهد که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و مشارکت کشورهای وابسته آن نشان از استیصال و شکست آنان است.

وی ظرفیت‌های استان بوشهر را در ابعاد گوناگون اقتصادی، نیروی انسانی، مرزداری، مبارزه با استعمار و استکبار را برشمرد و خاطرنشان کرد: استان بوشهر علاوه بر نقش آن در اقتصاد و درآمد ملی از ظرفیت‌ها و توانمندی نیروی انسانی برخوردار است.

شفقت تعیین روز ملی مبارزه با استعمار را به مناسبت سالروز شهادت رئیس علی دلواری سردار بزرگ مبارزه با انگلیس در ۱۲ شهریور دانست و بیان کرد: ۱۵ آبان مبارزه زنان استان بوشهر در منطقه لرده با انگلیس یکی دیگر از افتخارات این استان است و این در حالی است که شهید نادر مهدوی و هم‌رزمانش در مقابله با آمریکا در خلیج‌فارس هیمنه و ابهت استکبار جهانی را در هم شکستند.

وی با تأکید بر انتقال الگوی استان بوشهر به دیگر نقاط در عرصه‌های حکمرانی افزود: باید الگوی حکمرانی استان بوشهر که شامل تهیه، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت، کنترل و ارزیابی سیاست است تدوین و تعریف شود.

شفقت مسئولیت مدیران در ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی را مورد تأکید قرار داد و گفت: افزایش اعتماد عمومی و جلب مشارکت بیشتر اجتماعی در توسعه و تقویت اتحاد و همدلی برای رفع چالش‌ها و مشکلات باید در اولویت برنامه‌ها قرار داشته باشد.

وی خدمات‌رسانی با روحیه جهادی را یکی از ویژگی مسئولان نظام اسلامی دانست و تأکید کرد: کارگزاران نظام اسلامی ایران باید روحیه جهادی در خدمات‌رسانی خود برای رضای خدا نهادینه کنند.