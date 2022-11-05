فراخوان هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر در قزوین منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کشاورز با اشاره به برگزاری هفتمین دوره از جشنواره ابوذر در استان قزوین اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین اهداف سازمان بسیج رسانه در برگزاری جشنواره رسانه‌ای ابوذر تشکیل، تقویت و توسعه جبهه رسانه‌ای انقلاب اسلامی در مقابله با موج مخرب جنگ نرم و همچنین حفظ و گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی و نیز ارتقای تولیدات ارزشی و حمایت از خبرنگاران و پدیدآورندگان آثار فاخر انقلابی از برنامه‌های محوری سازمان بسیج رسانه است.

وی افزود: جشنواره ابوذر تلاش می‌کند در مسیر گفتمان سازی آرمان‌های انقلاب و منویات رهبری معظم آن و مطالبه گری از مسئولین در راستای خدمت صادقانه به ولی نعمتان اصلی انقلاب گام بردارد.

این مسئول با اشاره به اهداف هفتمین جشنواره ابوذر عنوان کرد: توسعه، تعمیق و نهادینه سازی گفتمان انقلاب اسلامی، تولید محتوای مورد انتظار جشنواره توسط رسانه‌ها، تحول در محتوای رسانه‌ها با محوریت جشنواره، ایجاد فرصت نقش آفرینی برای بسیجیان رسانه‌ای دغدغه مند، شناسایی افراد رسانه‌ای دارای مهارت و توانمند برای تولید محتوای گسترده برای رسانه‌های سراسری، تربیت کادر خبری فنی استاندارد و بسیجی، حساس کردن مسئولان برای حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی، جریان سازی رسانه‌ای برای ارائه راهکارها از مهمترین اهداف ما است.

کشاورز ابراز کرد: شعار سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین»، جهاد تبیین، پیوند رسانه و صنعت، مقابله با آسیب‌های اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بسیج و حوزه‌های اقدام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، مکتب شهید سلیمانی، امید و نشاط آفرینی، خانواده، جامعه و فرزندآوری، سبک زندگی ایرانی _اسلامی محور های این جشنواره است.

وی با بیان این نکته که جشنواره موضوعات استانی هم دارد گفت: مردم دوستی و مردم یاری، وحدت و همدلی، آب و احیای دشت قزوین، فرهنگ شهروندی، وقف، فرصتها و چالشها از محورهای استانی این جشنواره هستند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان قزوین گزارش خبری، گزارش تحقیقی و تحلیلی، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافی، موشن‌گرافی، عکس، کلیپ و گزارش ویدئویی، مستند و پادکست را با عنوان قالب‌هایی که می‌توانند در جشنواره شرکت کنند معرفی کرد.



این مسئول با بیان این نکته که کلیه اصحاب رسانه می‌توانند در جشنواره شرکت کنند توضیح داد: شرکت کنندگان در جشنواره باید آثار خود را با رعایت شرایط جشنواره و رعایت زمانبندی تعیین شده به دبیرخانه ارسال نمایند و آثار نباید مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور، فرهنگ و ارزشهای ملی و دینی باشد.

وی اضافه کرد: آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره فقط از پدیدآورنده و صاحب حقوقی اثر منتشر شده پذیرفته می‌شود و در صورت عدم درج نام صاحب اثر و یا نام مستعار، باید توسط مدیر مسئول مهر و امضا شده باشد همچنین مسئولیت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه مالکیت اثر ارائه شده، به عهده متقاضی می‌باشد و دبیرخانه در قبال دعاوی مذکور هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

کشاورز عنوان کرد: تکمیل فرم مشخصات فردی و رسانه‌ای به همراه مشخصات کامل برای هر اثر الزامی است و نیز آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره عودت داده نمی‌شود و به کلیه شرکت کنندگان که آثارشان تا مهلت تعیین شده توسط دبیرخانه دریافت شده باشد گواهی شرکت اعطا می‌شود.

وی یادآور شد: تصمیم‌گیری در خصوص مسائل پیش بینی نشده و تفسیر ابهامات احتمالی، صرفاً به عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود و آثار منتخب در جشنواره‌ها و مسابقات مشابه که حائز رتبه شده‌اند؛ پذیرفته نمی‌شود.

کشاورز گفت: ۱۵ دی ۱۴۰۱ است و اختتامیه جشنواره در دهه فجر ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد و نیز آثاری در جشنواره شرکت داده می‌شود که در فاصله زمانی ۱/۱/ ۱۴۰۱ تا ۱۵/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ در یکی از نشریات سراسری، نشریات استانی، خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده باشند.

این مسئول تصریح کرد: هر فرد مجاز به ارسال حداکثر ۴ اثر درهر قالب جشنواره است، در صورت ارسال آثار بیشتر، دبیرخانه جشنواره آثار دریافتی را به صورت تصادفی انتخاب و بقیه را حذف خواهد نمود و مطالب مربوط به بولتن‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی و سازمانها و … امکان شرکت در جشنواره را ندارند.

وی خاطرنشان کرد: صاحبان آثار مکتوب باید اثر خود را در قالب pdf ارسال نمایند .( در صورت عدم خوانا بودن ، دبیرخانه اجازه حذف اثر را دارد) ارسال اثر منتشر شده در رسانه‌های رسمی نباید به صورت بریده نشریه باشد بلکه باید صفحه کامل آن نشریه، که اثر در آن منتشر شده است ، ارسال شود .

کشاورز مطرح کرد: صاحبان آثار منتشر شده در خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری باید لینک اثر خود را به دبیرخانه ارسال کنند و برای امانت داری بهتر داوری آثار توسط اساتید خبره در خارج از استان انجام خواهد گرفت.

وی بیان کرد: آثار برتر به جشنواره کشوری راه خواهند یافت و آثاری که به طور مشترک و گروهی تهیه شده باشند، در صورت راهیابی به مرحله نهایی، گروه تولید کننده به عنوان برنده اعلام خواهند شد.

این مسئول در خصوص بخش عکس توضیح داد: در بخش عکس خبری، اثر منتشر شده به همراه اصل اثر با فرمت JPG و کیفیت متعارف در یک فایل فشرده ارسال گردد. عکس‌ها به صورت اصل (اورجینال ) ارسال شود، به عبارتی با فتوشاپ یا ابزار دیگر به صورت اغراق آمیز دستکاری نشده باشد و گزارش‌های خبری بایستی از شبکه‌های تلویزیونی و یا شبکه‌های مجازی پخش شده باشند و حداکثر ۳ دقیقه و فیلم‌های مستند خبری حداکثر ۵ دقیقه با فرمت AVI یا MPEG همراه با مشخصات اثر شامل عنوان، موضوع و محور، عوامل تهیه و مدت زمان آنکه در ابتدای اثر درج شده است ارسال شود.

کشاورز در خاتمه گفت: متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند آثار خود را از طریق پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۱۰۰۹۱۳۹۵۰ و یا به آدرس دبیرخانه: قزوین، شهرک کوثر، خ. شهید رجبعلی (اندیشه)، نبش خ. ابوذر جنوبی، پ ۹، سازمان بسیج رسانه استان قزوین ارسال نمایند.