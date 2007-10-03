اسرائیل معضل اصلی خاورمیانه و مشکل تمام کشورهای اسلامی است

دکتر یدالله اسلامی، دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های درازمدت کشورهای غربی علیه ملت مظلوم فلسطین و در راستای منافع رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: سوء استفاده گروه های قدرتمند خارج از چارچوب های سازمان های بین المللی از این مراجع و اقدام در جهت منافع چند کشور خاص باعث بغرنج تر شدن اوضاع در اراضی اشغالی شده است.

اسلامی همچنین ابراز امیدواری کرد اختلافات میان گروه های فعال در فلسطین پایان یابد.

وی همچنین قطعنامه های بی تاثیر سازمان ملل متحد علیه جنایات رژیم صهیونیستی را مورد اشاره قرار داد و افزود: به نظر می رسد که آینده ناخوشایند و پیچیده ای در انتظار فلسطین باشد که برای پیشگیری از عواقب و فجایعی که در پی چنین آینده ای نهفته است باید با تدبیر و به صورت کاملا ماهرانه با این موضوع برخورد کرد.

اسلامی خاطرنشان کرد: در حالی که معضل اصلی در خاورمیانه و مشکل تمام کشورهای اسلامی، اسرائیل است اما کشورهای غربی به گونه ای کاملا ماهرانه توانسته اند رژیم صهیونیستی را از مرکز توجهات برداشته و جمهوری اسلامی ایران را به جای آن بنشانند .

این فعال سیاسی با تاکید بر لزوم سازماندهی اقدامات کشورمان برای محکوم ساختن جنایات رژیم اشغال گر قدس، ادامه داد: مسائل مربوط به این اقدامات را باید در دو جهت حکومتی و مردمی تقسیم بندی نمائیم؛ به این معنا که شعارهای محکوم کننده و این قبیل مسائل در گردهمایی هایی چون روز قدس از زبان اقشار مردم شنیده شود.

وی همچنین گفت: از سوی دیگر حکومت باید از شعارگرایی در این عرصه بپرهیزد و به اقدامات قانونی و ریشه ای از مجاری مقبول بپردازند.

اسلامی ابراز عقیده کرد در شرایط کنونی یکی از مهم ترین کارهایی که می توان برای یاری ملت فلسطین انجام داد، عدم پردازش به مباحثی چون هولوکاست است زیرا توجه بیش از حد به مواردی چون هولوکاست، نوعی مظلومیت کاذب برای اسرائیل ایجاد می کند و در نتیجه به جای اینکه جنایات اسرائیل علیه بشریت مورد توجه قرار گیرد، مواضع مقامات ایرانی مورد پردازش قرار می گیرد که این نه به سود ایران و نه ملت فلسطین است.