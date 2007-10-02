به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم در سه اپیزود "سفید مثل برف"، "ماه جبین" و "زائران" به کارگردانی روحالله حجازی و تهیهکنندگی موسسه شهید آوینی ساخته شده است.
داستان قسمت اول درباره فردی است که اعتقادی به امامزاده سیدآقا ندارد. او دو نوزاد خود را در بدو تولد از دست میدهد، اما فرزند سوم او یحیی به دنیا می آید و بیمار میشود. همسرش به اصرار از او میخواهد برای شفای فرزند خود راهی امامزاده شوند.
داستان قسمت دوم با عنوان "ماه جبین" درباره کودکی 12 ساله به نام عیسی است که در کنار پیرمردی که خادم امامزاده سیدآقاست، زندگی میکند. داستان اپیزود سوم هم درباره زائران امامزاده سیدآقاست.
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