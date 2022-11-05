خانه تاریخی «اوشیدری» کرمان مرمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شفیعی در این خصوص اظهار کرد: در این عملیات مرمتی، استحکام‌بخشی، پی‌بندی، خشت چینی، سقف پوشی با خشت، اندود کاه گل پشت بام و نماچینی سیم‌گل این بنای تاریخی انجام می‌شود.

معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان با بیان اینکه با اتمام این عملیات مرمتی که به مدت شش ماه به طول می‌انجامد می‌توان شاهد پیشرفت ۵۰ درصدی مرمت خانه اوشیدری کرمان بود ادامه داد: در فاز اول و دوم این پروژه، پشتبام‌های ضلع شمالی و شرقی این بنای تاریخی سبک‌سازی، آواربرداری، کاه گل و سقف پوشی و عملیات دیوارچینی و نماچینی بنای تاریخی مذکور انجام شد.

شفیعی بیان کرد: خوشبختانه در سفر اخیر ریاست جمهور به کرمان برای مرمت و بازسازی این بنای تاریخی نیز اعتبار مناسبی تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه ساخت این بنا به اواخر دوره قاجار باز می‌گردد و برای تأمین مواد اولیه کارخانه خورشید (کتابخانه ملی) مورد استفاده قرار می‌گرفته است بیان کرد: پس از اتمام عملیات مرمتی مذکور، این بنا در قالب بازارچه صنایع‌دستی احیا خواهد شد.